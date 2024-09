El guayaquileño, agobiado por diversos males que lo acechan

Eran las nueve de la mañana del sábado 7 de septiembre y un apagón había sorprendido a todo el país minutos antes. A esa hora, Juan Carlos Jaramillo, habitante de la ciudadela Sauces 2, en el norte, se aprestaba para salir desde su vivienda hacia su lugar de trabajo. En ese momento desconectó sus electrodomésticos y otros equipos para evitar daños.

Al retornar a casa luego de su jornada laboral, a las 19:00, observó una inusual presencia de patrullas de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y de la Policía Nacional sobre la avenida Antonio Parra Velasco, a menos de 200 metros de su casa. Alarmado, preguntó a sus vecinos sobre lo que ocurría y ellos le indicaron que un hombre había sido asesinado con una ráfaga de disparos en el interior de un vehículo blindado.

Esta es la realidad de Guayaquil en 2024. A diario, los porteños sufren por los deficientes servicios públicos (que incluyen apagones masivos), a lo que se suma la incesante violencia que cada vez los tiene más acorralados.

Y si eso no fuera poco, Jaramillo contó que el viernes 13 de septiembre en su sector se registraron dos cortes en el servicio de agua potable: el primero comenzó en la madrugada y se extendió hasta las 07:30; el segundo, entre las 18:00 y 21:00.

“Yo le pregunto a mi familia, a mis vecinos, a mis amigos: ¿nos merecemos vivir así? Es difícil no tener certezas sobre si hoy se va el agua, o se va la luz. O peor aún, salir a comer a un restaurante y que entren a robar, o que te secuestren. ¿Sabe qué es lo más preocupante? Que no se ve una salida a estos problemas, por lo menos no tan rápida”, expresó el ciudadano.

Ubaldo Molina, de 53 años, padece complicaciones en su columna desde hace un lustro, tiempo en el que ha frecuentado varios consultorios de especialistas privados y de la red de salud pública.

Aunque debe realizarse procedimientos quirúrgicos para evitar que su mal avance, desde hace varios meses Molina no puede practicarse los exámenes respectivos porque en los hospitales públicos faltan insumos o los equipos están dañados.

“El martes me escribieron para suspender el procedimiento de desintometría ósea que debían hacerme el miércoles. También me anularon la cita con fisiatría. No están haciendo resonancias. Incluso no tienen insumos para hacer diferentes tipos de exámenes de sangre”, lamentó el ciudadano.

Con profunda decepción, Molina aseguró que las cancelaciones de citas y exámenes son reiteradas en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). “Somos aportantes y nos dan un pésimo trato. Hay otras personas que han trabajado toda su vida y no reciben las atenciones que merecen. Mientras los políticos discuten temas que no sirven para nada y se enfrascan en peleas estériles, los problemas reales de la gente se siguen agravando”.

La paralización de transporte, otro problema

Hace unas semanas, una paralización parcial de transportistas afectó la movilidad en Guayaquil. Ellos exigían un alza en el valor de la tarifa. Los ciudadanos buscaron formas para dirigirse a sus trabajos o lugares de estudio. Furgonetas y camionetas se activaron para el traslado de los usuarios.

“El primer día llegué tarde al trabajo, fue un caos. Luego tuve que gastar en taxi, era algo que no tenía presupuestado. Ellos (transportistas) ofrecen un servicio malísimo, pero es lo único que tenemos”, aseveró Johanna Jiménez, quien vive en la ciudadela Las Acacias, en el sur.

Semanas atrás, la iniciativa Guayaquil Cómo Vamos presentó un informe sobre la encuesta de percepción ciudadana en este 2024. Aquel sondeo reflejó que solo el 26 % de los guayaquileños ven el futuro con optimismo. El sentimiento más presente es la preocupación en más del 60 % de la población encuestada.

“Consideramos que estas cifras son dolorosas, y que son un llamado urgente a que todas las autoridades (locales, provinciales y nacionales) trabajen en proyectos específicos para revertir la situación actual”, manifestó Paola Carvajal, directora de la fundación Movidana, organización coordinadora del proyecto Guayaquil Cómo Vamos.

Con ella coincidió César Cárdenas, director del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, al señalar que los funcionarios de todos los niveles deben trabajar juntos en función de objetivos nacionales.

“Lamentablemente cada autoridad anda por su andarivel. Entonces, así es imposible solucionar los problemas graves, que en la mayoría de los cantones son parecidos. Se trata de que actúen de una manera sistemática y sinérgica”, expuso.

Añadió que el desgaste de los partidos políticos y la poca confianza en las autoridades propician una percepción de abandono entre la población. A esto hay que sumar la lucha por territorios entre organizaciones delictivas, que la Policía no ha podido aplacar.

Los apagones que se registran a nivel nacional desde hace dos semanas tienen a mal traer a la ciudadanía. Al ser cortes de energía nocturnos en algunas zonas, los negocios populares deben cerrar horas antes de lo normal, sobre todo restaurantes.

“Hemos sufrido golpe tras golpe. En menos de cinco años hemos tenido paros, pandemia, terrorismo y ahora una crisis energética. Aun así intentamos salir adelante, porque no nos queda de otra”, reflexionó Martha Alonso, propietaria de un restaurante en La Saiba.

