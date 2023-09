Encuentro para descubrir el sentido de la vida

El 24º encuentro vocacional arquidiocesano ‘Vengan a mí’, que se realiza este domingo 3 de septiembre de 2023 desde las 08:30 en el Seminario Mayor de Guayaquil, tiene como objetivo ayudar a descubrir el sentido de la vida en los jóvenes.

El Seminario Mayor invita a los jóvenes a la semana de discernimiento vocacional Leer más

(LOS INVITAMOS TAMBIÉN A LEER: Más de 90 cuadras recorrerá la procesión de la Virgen del Cisne)

“Las vocaciones no solo se refieren a convertirse en sacerdote o monja, sino en conocer el llamado de vida (matrimonio o vida religiosa) porque si no se sabe para qué fuimos creados, corremos el riesgo de no encontrar el sentido profundo de nuestra existencia”, explica el padre Andrés Ulloa Ochoa, coordinador vocacional de la Arquidiócesis de Guayaquil.

El encuentro contará con una feria con stands de las comunidades y órdenes religiosas, además de testimonios de personas que experimentaron un acercamiento a Dios. La Hora Santa estará dirigida por el grupo católico musical Hakuna y la misa la presidirá monseñor Luis Cabrera, el arzobispo de Guayaquil.

(TAMBIÉN LES PUEDE INTERESAR: La Virgen de El Cisne inicia su recorrido este miércoles 23 de agosto de 2023)

Miles de judíos acuden a la Bendición Sacerdotal en Muro de las Lamentaciones Leer más

El padre Ulloa destaca la importancia de estos espacios de reunión, esparcimiento y formación espiritual de jóvenes como una clave para mejorar la situación actual que vive el Ecuador. “El cambio no vendrá desde fuera, sino desde el interior de cada ecuatoriano”, subraya este sacerdote.

El encuentro vocacional se viene realizando desde 1999 y este año, con el lema ‘Vengan a mí’, frase dicha por Jesucristo para hablar de que “todos estamos llamados al amor del Sagrado Corazón de Jesús”, dice el padre Ulloa, es en preparación del 150º aniversario de la Consagración del Ecuador a su Sacratísimo Corazón.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!