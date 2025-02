Elecciones Ecuador 2025: el tráfico se desborda en Guayaquil

Los 902 uniformados de la ATM que, según lo anunciado por la entidad, están desplegados en las calles de Guayaquil para evitar los históricos atascos que se registran durante las elecciones, no evitaron, como más de uno lo esperaba, los embotellamientos.

Desde las 11:00, según informaron los conductores y registraron los guayaquileños en sus cuentas oficiales de X, hubo atascos en vías como la Carlos Julio Arosemena, Juan Tanca Marengo, la avenida de Las Américas, la Francisco de Orellana, la Quito, la Domingo Comín, entre otras.

“Ya me imaginaba que experimentaríamos un tráfico similar al de cada vez que sufragamos. Y es que no importa cuántos agentes haya en la calle, Guayaquil colapsa por cualquier motivo. Con las elecciones se vuelve todo una locura. Salí a votar a las 9:30, vivo en la décima de la Alborada. Me tocó votar en el Javier y he demorado en volver a casa cerca de tres horas. Todas las calles de la ciudad son un laberinto imposible de cruzar. Me lo esperaba”, señaló el conductor Walter Ortiz.

En Guayaquil parece que hay más carros que gente, que horrible que es salir hoy a conducir por la ciudad. Hoy las autoridades tienen que ver que ni los puentes, ni las vías abastecen a esta realidad infernal que estamos viviendo. Lorena Hernández, residente de vía a la costa

Durante el período de votaciones en Guayaquil, los conductores en la avenida Juan Tanca Marengo, que se extiende desde el colegio Espíritu Santo hasta la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, han experimentado largos atascos. Según Daniela Quevedo, residente de Los Ceibos, quien acudió a votar en la Universidad Laica: "Llevo dos horas metida en este sitio. Con casi mil uniformados, pensé que este atolladero no se daría. Pero me equivoqué". A pesar de la congestión, Daniela destacó la ausencia de incidentes significativos: "Lo importante es que no ha habido accidentes ni robos".

Caos pese a la planificación previa

La Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) explicó que al contingente de casi 1.000 uniformados se sumaron 441 vehículos, entre patrullas y motos, el pasado 7 de febrero, destinados a coordinar los desvíos y aliviar la circulación en los puntos más congestionados, como terminales terrestres y centros comerciales.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), ubicado en la ciudadela Atarazana, ha sido particularmente afectado. Desde el 7 de febrero, las calles que rodean el CNE, en el tramo que va desde la Avenida Pedro Menéndez Gilbert hasta la intersección con la Avenida Sufragio Libre, han permanecido cerradas, generando numerosas quejas de los residentes locales.

Omar Souza, otro residente afectado, opinó al respecto. "Siempre nos vemos afectados por lo mismo cada vez que hay votaciones. Invaden nuestros barrios... Nos toca tener un salvoconducto y esperar a que nos dejen pasar. En tiempos de crisis e inseguridad extrema, eso es un riesgo altísimo. Pero nos hemos quejado ya antes y nadie ha hecho nada para hallar otra solución”, indicó el residente Omar Souza, quien este 9 de febrero solo salió a sufragar en compañía de su familia. Lo hizo en bicicleta, por la cercanía con su recinto electoral, y volvió a casa. “Hoy así nadie sale”, señaló.

En Guayaquil, fueron varios los votantes que, ante el intenso tráfico, optaron por movilizarse a pie o en bicicleta y en grupo, por seguridad.

En la ciudad, hubo quienes optaron por movilizarse en bicicleta para evadir el tráfico. FRANCISCO FLORES

Otra zona afectada es la avenida 9 de Octubre, que estará cerrada desde el Malecón hasta la calle Boyacá, a partir de las 15:00, obligando a buses y vehículos particulares a buscar rutas alternas durante el día de votaciones..

Samborondón y Daule, otros puntos afectados

En zonas como La Aurora, en Daule; y en La Puntilla, en Samborondón, la situación fue similar. El tráfico fue intenso y los conductores se quejaron de que faltaban agentes para facilitar la fluidez en el sector.

"La avenida Samborondón y la zona de El Tornero ha sido un dolor de cabeza desde las 8:00. Ha sido imposible circular. Es verdad que estamos ya acostumbrados a este tráfico infernal, porque lo vivimos a diario... Pero lo de hoy ha sido estresante. He sentido rabia, dolor de cabeza y ganas de llorar", se quejó Cristal Domínguez, residente de Ciudad Celeste.

En La Puntilla, en Samborondón, las calles han permanecido atascadas desde temprano. Miguel Canales

