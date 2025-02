Colapso vial en la avenida del Bombero por incidente vehicular

La mañana de este 7 de febrero, los conductores que transitaban por la avenida del Bombero enfrentaron un tráfico mucho más pesado de lo habitual. Las quejas no se hicieron esperar y, en su mayoría, apuntaron a la escasa presencia de agentes de tránsito en la zona, lo que dificultó la fluidez vehicular y causó molestias entre los conductores.

Mónica Campuzano, residente de la vía a la costa y conductora habitual de esta arteria, expresó su frustración: "El recorrido de 30 minutos que me toma ir desde Puerto Azul hasta la Urdesa, donde trabajo, se ha convertido en un viaje de poco más de una hora. No entiendo qué pasa, veo solo carros al frente mío, pero no hay mayor novedad. En redes sociales nadie tampoco dice nada. ¿Será que este será el nuevo escenario diario para ir y venir de mi trabajo? Porque si es así, me declaro loca". Las palabras de Mónica reflejan el sentimiento de muchos conductores que, a diario, se enfrentan al mismo problema sin recibir respuestas satisfactorias de las autoridades.

¿A qué respondió el atascao?

Este tipo de situaciones no son nuevas para quienes transitan por la avenida del Bombero, pero lo que más resalta en este caso es la falta de presencia visible de los agentes de tránsito, quienes en situaciones similares suelen ser claves para regular el flujo vehicular y mitigar el caos. Ante las quejas, se consultó con la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), la que confirmó que el incremento del tráfico este día se debió a un incidente específico: un vehículo sufrió un daño mecánico en pleno carril compartido, lo que provocó un derrame de aceite y requirió la intervención del Cuerpo de Bomberos para realizar la limpieza.

Por hacer carril "exclusivo" para la Metrovía provocaron un cuello de botella. Ese carril está desaprovechado, incluso los mismos usuarios de Metrovía se perjudican porque en cierto tramos compartidos se quedan atrapados en el tráfico. Este problema no responde solo a lo que pasó hoy.

Leonardo Vizueta, usuario de X

"Un vehículo que circulaba por el carril compartido presentó un daño mecánico con derrame de aceite, por lo que fue necesaria la presencia de los bomberos para la respectiva limpieza. Por tal motivo, la circulación desde la avenida del Bombero hacia la avenida Carlos Julio Arosemena experimentó una mayor retención del flujo vehicular", explicó la entidad a EXPRESO.

Inconformidad entre los ciudadanos



Sin embargo, este tipo de percances no justifica, según algunos conductores, la falta de medidas adicionales para agilizar el tránsito mientras se resuelve la situación. Liz Valarezo, residente y periodista, también compartió su malestar en sus redes sociales: "¡Qué tortura circular a esta hora (en realidad a cualquier hora) por la avenida del Bombero, sentido norte - centro! ¿Será que los señores de la ATM nunca circulan por aquí? ¿Pudieran ayudar de alguna manera a agilizar el tránsito en esta zona?". Su mensaje rápidamente resonó entre los conductores, que exigen mayor atención a esta vía crítica de la ciudad.

Que tortura circular a esta hora (en realidad a cualquier hora) por la Av del Bombero sentido norte - centro.



Será que los señores de la @ATMGuayaquil no circulan nunca por aquí? Pudieran ayudar de alguna manera a agilizar el tránsito en esta zona?



Todos los días la misma… — Liz Valarezo Roldán (@lizvalarezoTA) February 7, 2025

Sonia Miranda, vecina de Ceibos, también se pronunció sobre el tema. A pesar de que reconoció que el tráfico de ese 7 de febrero fue particularmente lento debido al incidente, señaló que, en su opinión, la situación es mucho más frecuente de lo que parece. "Salgo de casa y ya sé que debo dormirme en el tráfico. Es agobiante y lleva años. Hoy, en efecto, he demorado unos 30 minutos más en llegar a mi destino, pero no me sorprende, así es Guayaquil. Los agentes, en su mayoría, están solo para sancionar. No aparecen ni con lluvia, ni después de las 18:00, ni cuando se los necesita. Es la triste realidad", lamentó.

Así es, la avenida del Bombero es un verdadero calvario. No importa la hora ni el día, ahí no están presentes los miembros de la ATM. Luis Montiel, usuario de X

Este tipo de situaciones resalta la creciente preocupación de los ciudadanos sobre la gestión del tráfico en Guayaquil. Los conductores piden mayor presencia de los agentes de tránsito, no solo para sancionar infracciones, sino también para agilizar la circulación en momentos críticos. Además, se cuestiona la eficacia de las medidas tomadas para prevenir o mitigar estos congestionamientos, especialmente en arterias principales como la avenida del Bombero, que conecta diversas zonas clave de la ciudad.mayor

