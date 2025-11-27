El papa León XIV bendijo el proyecto deportivo de la Junta de Beneficencia

La delegación guayaquileña se reunió con el pontífice este 26 de noviembre en el Vaticano

Una delegación de la Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG), encabezada por su director Juan Xavier Cordovez y el cardenal Luis Gerardo Cabrera, fue recibida este miércoles 26 de noviembre en la Ciudad del Vaticano por el papa León XIV. Durante la audiencia, el pontífice otorgó su bendición a la obra social que la institución realiza a escala nacional, con énfasis en su programa deportivo preventivo.

¿Cuál es el alcance del proyecto bendecido?

La iniciativa social y deportiva, que actualmente acoge a cerca de 15.000 niños y jóvenes en zonas vulnerables de Ecuador, tiene como meta superar los 20.000 becarios este año. Su misión central es utilizar la práctica del fútbol como una herramienta para alejar a los menores de entornos de violencia y consumo de drogas, bajo una formación centrada en valores.

Este programa cuenta con el soporte metodológico del Club Atlético de Madrid, entidad con la que se suscribió un convenio en 2023.

En marzo de 2025, la JBG firmó un acuerdo de colaboración con la Fundación Pontificia Scholas Occurrentes. Esta alianza busca integrar a comunidades inclusivas mediante la "cultura del encuentro", utilizando el deporte y el arte para que los jóvenes encuentren sentido a sus actividades cotidianas.

Como parte de esta cooperación, en octubre de 2025 se ejecutó la primera experiencia "Schola Ciudadanía", que capacitó en cultura de paz a estudiantes de más de 200 unidades educativas del país.

Juan Xavier Cordovez entregó al papa una réplica de "La Piedad" de Miguel Ángel, isologo de la institución. La pieza fue esculpida en madera de cedro amargo por el artista ibarreño Milton Guerrero. La escultura reposa sobre unas manos talladas que simbolizan la entrega hacia los sectores necesitados, en alusión a la exhortación apostólica Dilexi te.

Además, se bendijo un cuadro del artista guayaquileño Fabricio Valverde, que retrata la magnitud del proyecto social deportivo.

