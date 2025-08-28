El Colegio Javier se prepara para su tradicional kermesse: ¿cuándo será?

La institución alista actividades para estudiantes y padres de familia, entre las que se incluyen presentaciones artísticas

Padres de familia y estudiantes en la Kermesse del Colegio Javier en el 2024.

La Kermesse del Colegio Javier se ha consolidado como una tradición en Guayaquil. Cada año convoca a estudiantes, padres de familia y a la comunidad en general, que llegan hasta la institución para disfrutar de múltiples actividades recreativas.

En este 2025, la tradicional kermesse se desarrollará el domingo 31 de agosto a partir de las 09:00, en el predio de esta institución educativa, ubicada en la avenida del Bombero, en el oeste del Puerto Principal.

(Te puede interesar: Exalumnos del Javier estuvieron juntos para celebrar la amistad)

Una de las atracciones principales de este evento es el bingo, que se realiza en el coliseo del colegio. Desde temprano, decenas de personas juegan para obtener premios, entre ellos un vehículo cero kilómetros.

En la jornada también se desarrollará una feria gastronómica, una guerra de bandas entre ocho colegios, show de magia, la Mansión del Terror, Spa de Princesas, Laser Tag, el Gusanito, y otras atracciones. El evento culminará con la presentación de La Chicha Power.

Requisitos y carreras para postular al Ejército Ecuatoriano en 2025 Leer más

Colegio Javier: La recaudación será destinada a becas

La institución indicó que la recaudación de la kermesse será destinada para otorgar becas a niños y jóvenes "que más lo necesitan".

Las entradas al evento y las tablas de bingo son vendidas en la institución educativa o través del comité de padres de familia. Cada una de ellas tienen un valor de 5 dólares.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!