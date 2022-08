En la madrugada de este 26 de agosto, pasada la medianoche, varios moradores de la ciudadela San Felipe escucharon un estruendo. Seguido de esto, pudieron ver al carro que yacía en medio de la vía, con la parte frontal destrozada. Había chocado contra dos postes, uno de ellos estaba ya caído y los cables rodeaban y colgaban sobre el auto.

Transporte escolar impacta contra muro de ciudadela en La Joya Leer más

La Agencia de Tránsito y Movilidad reportó que el siniestro se debe a la pérdida de pista, y no reportó ningún herido, pese a la evidente escena que impactó a quien por el sector circulaba.

CNEL procedió al retiro de los postes y la reposición pertinente de los mismos.

Emily Monroy y Paula Viteri, habitantes de San Felipe, aseguraron que, tras el impacto, se fue por horas el servicio de internet. Sin embargo su preocupación gira en torno al irrespeto e irresponsabilidad al volante que se pudo presenciar con este hecho.

Se realizó el retiro de los postes afectados. Cortesía

Monroy asevera que se necesitan más cámaras en la zona para monitorear el área y los accidentes de tránsito que, hace énfasis, son constantes. "No importa la hora, en las vías aledañas a San Felipe es común ver a los conductores ejecutando maniobras erráticas. No podemos esperar a que este tipo de incidentes se sigan repitiendo y no tener al menos un registro de lo que ocurre", exigió la residente.

Un camión chocó contra 4 vehículos y terminó en una zanja en Guayaquil Leer más

Doménica Burneo, quien habita en el lugar, reclama que además no haya agentes de tránsito en las vías del vecindario, aun cuando este es aledaño a la avenida Juan Tanca Marengo, una de las arterias concurridas de la ciudad. "En el última año, por aquí van y vienen más personas que las de costumbre y además se ha vuelto común ver a decenas de ciudadanos circulando en las motos eléctricas, obvio, sin placas. Ellos se cruzan hasta el parterre, van por el redondel central del barrio. ¿Quién los controla? Nadie. A causa de ello, los conductores frenan de tal manera que la acción se escucha a metros de metros de distancia. Hace falta sanciones y ojos que controlen", se quejó.

Las motos eléctricas circulan sin que nadie las controle. Este tipo de transporte no tiene placa, lo que dificulta su identificación para imponer multas. La idea es que sean reguladas a través de una ordenanza municipal, pero aún no se conoce con exactitud cuándo estará lista. — Diario Expreso (@Expresoec) August 25, 2022

Hace apenas unos días, en relación a este tema, EXPRESO publicó la queja de decenas de ciudadanos que exigían al Concejo Cantonal analicen la ordenanza que pueda normar la circulación de estos vehículos; que, como se relató, son los causantes de una serie de infracciones.