Transporte escolar impacta contra muro de ciudadela en La Joya

En la madrugada de hoy viernes 26 de agosto, se reportó el choque de un bus escolar contra una pared en la urbanización La Joya. De acuerdo a la Comisión de Tránsito Ecuatoriana, el accidente tuvo lugar a las 5:11 a.m. , este incidente no dejó ningún herido, además del conductor, quien fue trasladado a una clínica particular para su atención.

De acuerdo al reporte proporcionado por esta entidad, la causa del accidente fue por la perdida de pista, que llevó al choque de este automotor contra el muro trasero de una de las casas en la etapa Zafiro.

El ente responde que con el conocimiento de la Fiscalía, se tomarán las acciones legales pertinentes, por medio de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito.

Patricia Agurto, moradora del sector pide mayor control vehicular en el sector, comenta que ya han ocurrido varios choques en el sector, toma de antecedente un accidente similar en la urbanización Villa Club que ocurrió años atrás, donde un conductor de igual manera, chocó contra el muro del sector residencial.

"Aquí no hay control de los carros, ellos pasan volando, como si no tuvieran freno en el móvil, a cualquiera le pudo pasar este accidente, y es probable que esto quede en el olvido, a menos que vuelva a darse un choque similar", sentencia Agurto.