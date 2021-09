Director de Ambiente de la Prefectura: “Habrá proceso administrativo por lo de Brisas de Santay”

Fue afectada con el incendio de una cartonera en noviembre de 2020, padece de contaminación industrial y hasta le rellenaron parte del lago este 2021. La ciudadela Brisas de Santay, ubicada al norte de Durán, está harta. Ha gritado al Municipio y este ha respondido que no es su problema, lo hizo en EXPRESO, en agosto pasado, cuando dijo que las industrias y actividades que están alrededor deben tener un plan de manejo ambiental y que su evaluación, aprobación y control no es su competencia, sino de la Prefectura. De allí que Luis Arriaga, director de Ambiente de esa entidad, aclare algunos puntos a este Diario.

¿Hubo alguna acción tras las publicaciones de Diario EXPRESO sobre Brisas de Santay?

Luego de la noticia hicimos una inspección al lugar, tomando como referencia lo que dice la nota. El macrolote no es nuestra competencia. Dicen que habrá una camaronera, no tenemos ningún indicio de que así sea.

El empresario propietario del lote, que rellenó parte del lago, afirma que tiene los documentos e impacto ambiental. ¿Sabe algo?

Primero, preciso, yo no regulo el uso de suelo en el lugar. Es el Municipio a quien compete controlar el relleno, para el que se necesitaba también un certificado y no se ha hecho. Ahora, si allí se va a instalar una actividad, debe cumplir el proceso ambiental que corresponde. Es un procedimiento muy formal, que se hace a través del MAE, que direcciona el caso a Prefectura, donde se revisa. Y no, no hay ningún dato aún de lo que se pretende construir allí.

¿Entonces no pueden actuar de ninguna forma?

Por falta de tramitología se puede llegar a sanción. Recién hicimos la inspección. Vamos a abrir un proceso administrativo por lo de Brisas de Santay. Lo decidimos cuando conocimos sobre el relleno del lago.

¿En qué consiste el proceso administrativo?

Pues es una investigación. A quien se abre uno, tiene derecho a presentar pruebas de descargo. La comisaria sancionadora determinará la sanción correspondiente en el marco de la normativa.

Brisas de Santay tiene un escenario poco alentador en tema ambiental. No es solo la reciente situación del lago. Se quejan de contaminación del aire, ruido industrial y demás escenarios contraproducentes, como movilización del transporte pesado. ¿Qué hace la Prefectura?

El área donde está la ciudadela está cerca a una vía de intensa transportación. Se emiten gases, material particulado, ruido. La vía está ahí, es una fuente de contaminación y está fuera de nuestro alcance. Sobre las industrias, hacemos control y seguimiento, como nos compete, independientemente de los informes que ellos presenten.

¿Y qué informes presentan?

Deben presentar auditorías ambientales de cumplimiento, informe de monitoreo de aguas residuales, emisiones al aire y nivel de ruido por fuente fija. Deben presentar el informe de gestión ambiental y si no lo hacen, abrimos un proceso administrativo. Este documento debe presentarse siempre a inicios de año. Está contemplado en el plan de manejo ambiental.

En Brisas de Santay, ¿Cuál es el panorama de ese control y seguimiento que menciona?

En la zona de influencia hay quince industrias. Once tienen licencia ambiental y dos registro ambiental y dos certificado ambiental. Cumplen con la entrega de los reportes y está en proceso el seguimiento de la entidad.

¿Se han detectado irregularidades en la zona?

No. Si una empresa tiene una emisión contaminante, puede denunciar para su respectiva evaluación. El monitoreo es el que determina cuánto impacto hay.

¿Ha recibido denuncias de vecinos de Brisas de Santay?

No. No ninguna específica. Estamos interviniendo esa y otras zonas en Durán y hemos iniciado la verificación en relación a aguas residuales y otros parámetros. Si se hallan resultados sobre los niveles permisibles, iniciaremos los respectivos procesos sancionatorios.

¿La Prefectura hizo control estos últimos tiempos?

Sí, pese a las restricciones del COVID-19, pues hubo dos situaciones, muchas industrias estuvieron funcionando de forma parcial o cerradas.

¿Cuántos procesos administrativos se han abierto en la zona de Brisas?

Hay alrededor de 20. en ninguno de los casos sancionados, fue necesario aplicar remediación ambiental. Cada una puede presentar su prueba de descargo.

Hay muchos ambientalistas preocupados por la situación ambiental de ese cantón.

Pues estamos a las órdenes para las sugerencias que quieran hacernos. Siempre es bueno tener contactos estratégicos en este tema.