Los Bomberos de Guayaquil sacaron a una bebé que estaba sola al interior de un carro.

Según un vídeo aficionado, el vehículo estaba en un parqueadero de un parque en el norte de Guayaquil ya que habían pasado unos 30 minutos y no llegaba un adulto a ver a la pequeña, quien estaba inquieta -como se ve en el vídeo-, entonces un ciudadano optó por llamar a los bomberos, 911 y policía.

En el clip se comenta que los adultos se habían ido a jugar fútbol, información que fue no confirmada por las autoridades.

Indiferentemente de qué fueron a hacer los adultos dejando a la bebé sola es lo de menos, "nada puede justificar que una nena se que sola al interior de un carro".

En la cuenta de twitter Bomberos Guayaquil dice: “La noche de ayer (lunes) acudimos al rescate de una menor, que estaba encerrada dentro de un vehículo, en un parque del norte de la urbe, sin el cuidado de sus padres. Hacemos un llamado a la seguridad de los niños, quienes son altamente vulnerables a un sin número de riesgos”.

— Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) March 11, 2020

Sobre este caso el abogado Steven Reyes explicó a Diario EXPRESO que la ley ecuatoriana no ha codificado qué hacer cuando un bebé es dejado al interior de un carro, “pero la Dinapen puede actuar por oficio y analizar si el acto es una forma de maltrato físico y psicológico para la menor de edad; en tal caso el juez debe determinar si los padres pueden o no seguir con la patria potestad. En caso de que se determine que no, se analiza si esta la puede tener los abuelos o tíos”.

La experiencia del futbolista Valencia

En octubre de 2019 saltó a los diarios lo que pasó con la hija del futbolista ecuatoriano Enner Valencia, la pequeña de 7 años fue dejada en un auto, por aproximadamente una hora, mientras su madre asistía a un casino en el sur de la Florida – Estado Unidos, según la prensa del país norteamericano.

En este caso la madre y su novio fueron a la cárcel y cada uno tuvo que pagar una fianza de 5.000 dólares. Mientras que Valencia tuvo que viajar a Florida, para sacar a su hija de un centro de acogida