"Los datos oficiales sobre Covid-19 no son adecuados para hacer análisis estadístico"

En un artículo que circula en redes y que escribió para explicar la importancia de la selección de datos para hacer análisis estadístico, Zulemma Bazurto compara ese proceso con el que se hace en el mercado al comprar fresas al granel: rebuscar las mejores; desechar las que pudieran estar dañadas o pasadas. Dice que eso es clave para la calidad del trabajo.

- Siguiendo esa analogía, cómo han estado las fresas o datos oficiales para hacer análisis sobre el Covid-19 en el país?

- Las fresas que hemos encontrado por parte de quien las surte oficialmente, que es el COE básicamente con el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, son limitadas. Pensaría yo que no son las adecuadas para proceder a los análisis estadísticos. Por eso, de hecho, con esa idea surgió el escrito que hice, porque el problema que ha existido es el cambio continuo y contradictorio que se da en la reposición de los datos. Estamos hablando de que no existen realmente datos disponibles.

- ¿Y los reportes diarios?

- Eso es algo que con las personas que converso les aclaro. Yo no tengo como usuaria, como ciudadana, un site (un portal digital) colgado por la Secretaría o por el Ministerio de Salud o por el INEC -que debería ser una de las instituciones principales para la gestión de los datos, sobre todo por el tema de confiabilidad y confidencialidad-, en donde pueda acceder y tener una base de datos como tal. Lo que tenemos son reportes que da el COE, esos ‘pdf’ que se han presentado desde el inicio de la pandemia y nada más. (...) Entonces, si lo vemos así, por las fuentes oficiales no se tiene la calidad de datos que uno necesitaría para poder ayudar. Para poder dilucidar qué es lo que está sucediendo.

- ¿Qué cree que pudo haber pasado con esos datos y la forma de presentarlos por el Gobierno; con los constantes cambios que ha hecho?

- Lo primero que yo destacaría es que no ha existido desde el inicio -tal vez en el camino han intentado ir aprendiendo las autoridades-, una visualización real de lo que significa esta pandemia. Primero porque para todo el mundo resultó algo nuevo este virus. Y para el caso de Ecuador, tenemos experiencia, pero no a un nivel que se dilucide a que todo quede aislado hacia el Gobierno. A qué me refiero con esto: que el Gobierno, desde mi percepción, mostró como un divorcio con la parte académica, que es la que tendría en este caso que tener un rol protagónico desde el punto de vista científico. Porque no es lo mismo que una persona que se dedica a la medicina, que atiende a sus pacientes en sus consultas rutinarias, analice la situación de una pandemia; a que traigas a una persona que usualmente está involucrado en la investigación científica respecto a un tema de pandemia y tiene la experiencia suficiente para trabajar. Eso es lo primero...

- ¿Lo segundo?

- Lo segundo es que me parece que ellos ni siquiera han tenido claro -dentro del espectro de quién debe normar la crisis-, el rol principal. Es decir, mucho se ha encontrado aquí que los datos están mal, que no se puede trabajar... en todo eso podemos coincidir. Pero el manejo de datos, usualmente se lo asocia a la parte estadística. La estadística no trabaja sola. Nosotros nacemos por las necesidades de otras ciencias. Aquí, quien está normando el objeto de estudio es la parte epidemiológica, eso significa que desde un inicio tendría que haber estado armando, cuando se iba a delinear el grupo de trabajo para cortar la crisis sanitaria, no solo un actor político, un actor administrativo, un actor de gestión, sino el actor científico, que era el grupo de epidemiólogos.

- ¿Por qué los epidemiólogos?

- Porque el grupo de epidemiólogos es el que conoce el camino o las fases de lo que puede pasar. Si uno tiene claro que los dos últimos estados críticos son la saturación de los hospitales y luego el aumento del pico de muertes, para llegar allí hay que tener claro qué hay antes: diagnostico temprano, aislamiento efectivo, prevención de nuevos casos... Todo eso lo maneja el epidemiólogo. Entonces, los roles no han estado claros, debió hacerse la conformación del grupo de epidemiólogos y el grupo de analistas de datos. (...) Entonces, por ahí ha estado una de las fallas que ha tenido el Gobierno.

Por las fuentes oficiales, no se tiene la calidad de datos que uno necesitaría para poder ayudar. Zulemma Bazurto

- ¿Una? ¿Qué otras han habido?

- Hablando del manejo de comunicación, no buscaron tampoco al actor gubernamental correcto, que en este caso debía haber sido el INEC. Para ellos, es su trabajo rutinario, su razón de ser, el levantar datos constantemente, bajo ciertas normas y parámetros que establecen de manera metodológica. No lo hicieron. Y aún desconocemos quién exactamente es que maneja los datos. Es decir, el Ministerio de Salud empieza a testear y, de manera divorciada, por el tema de muertes, está trabajando el Registro Civil. Y cuando uno toma las cifras del COE y las cifras del Registro Civil, ni siquiera coinciden. Eso significa que no ha existido un ‘cluster’ de trabajo dentro de la misma organización gubernamental.

- A pesar de ello, de que el sector científico y académico cuestiona esos datos oficiales, estos son considerados para tomar las decisiones políticas.

- A mí en realidad eso me crea duda. Una duda, ya como ciudadana, es si lo que a nosotros se nos entrega en las infografías es realmente lo que ellos recogen; o ellos sí tienen la data y no la quieren liberar por un tema de comunicación. Aparte la estrategia de comunicación del gobierno ha sido extremadamente mala. Porque, en efecto, si usted dice, la data que tengo es de mala calidad y con esta data estoy tomando decisiones, significa dos cosas: uno, realmente no tienes conciencia de que la toma de decisiones basada en datos de mala calidad va a causar un desastre; o dos, tienes conciencia de eso y no lo quieres corregir.

Zulemma Bazurto es ingeniera por la Escuela Superior Politécnica del Litoral y profesora titular de la Universidad de Guayaquil. Cortesía

EL CONTEXTO: Las cifras oficiales sobre contagiados y fallecidos por COVID-19 en Ecuador han sido cuestionadas por académicos y científicos, debido a los constantes cambios de metodología en la contabilidad, además del subregistro de casos reales, reconocido públicamente. Para quienes hacen análisis de datos, es el peor escenario.