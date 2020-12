Cynthia Viteri: "Hemos tomado la decisión de felixibilizar la circulación vehicular"

Un día después de anunciadas las nuevas restricciones de circulación, que incluye el cierre de las playas a nivel nacional, la alcaldesa de Guayaquil Cynthia Viteri, precisó que tomó la decisión de flexibilizar la circulación vehicular para quienes necesiten movilizarse a sus trabajos, ir a citas médicas o emergencias.

"Estos no serán multados, ni sus vehículos retenidos", publicó en su cuenta oficial de Twitter, este 22 de diciembre.

En la red social, Viteri además reconoció que las medidas de restricción vehicular generarán congestión en el sistema de transporte público, como han asegurado decenas de ciudadanos, que critican precisamente la decisión tomada al asegurar que serán entonces los buses los que concentrarán los mayores focos de contagio.

¿En dónde hay más aglomeración y es más peligroso el contagio del virus? ¿En un vehículo particular o en los buses y la Metrovía? Todo obedece a intereses económicos. No les interesa la salud de la ciudadanía... Sus cálculos políticos no cuadran.

Alexandro Gustavo, usuario de Twitter

"La decisión de flexibilización no implica descontrol, estamos conscientes de que debemos movilizarnos de manera segura. Invito a las empresas públicas y privadas a recordar la importancia del teletrabajo como modalidad laboral en estos tiempos tan complicados", agregó.

Para los ciudadanos, sin embargo, es necesario que esa restricción se elimine. "Basta ver cómo van los buses ahora, para saber que esa medida no es más que una bomba de tiempo. No entiendo la finalidad de esa decisión tan absurda. ¿Quieren Covid en la Metrovía y los buses? Movilizarnos según la placa de los vehículos no tiene lógica, lo que debe controlarse es el servicio público y los locales", precisó Homero Morocho, habitante de la ciudadela Sauces 4.