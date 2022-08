El miércoles 17 de agosto se cumplen dos años de la muerte del ciclista Santiago Jaramillo, tras ser embestido por un vehículo mientras circulaba por la avenida Samborondón, cerca del ingreso a la isla Mocolí. Precisamente este martes 16 de agosto se retomó el proceso en la reinstalación de la audiencia de juzgamiento, en la Unidad Judicial de ese cantón.

Sin embargo, la diligencia se suspendió para el 6 de septiembre porque faltaron algunos peritos. Así lo reveló Javier Guerrero, abogado de la familia de Santiago, al agregar que la jueza tenía otras diligencias que hacer, pero aclaró que el juicio continúa.

“Aún estamos en la prueba de Fiscalía; una vez que concluya viene la prueba de parte de nosotros y luego de esto vamos a la prueba de la parte procesada, que es la misma de la Fiscalía. Luego vendrían alegatos finales y considero que en un par de audiencias se terminaría”, detalló el abogado.

Previamente a la audiencia, Guerrero señaló que si ha pasado mucho tiempo ha sido por “dilaciones de la otra parte”. Mientras que, en un diálogo con EXPRESO, Gonzalo Jaramillo, padre de Santiago, recordó que uno de los testigos que dio su testimonio fue el amigo de Santiago que iba junto a él y que resultó herido en esa noche.

A Gonzalo se le quiebra la voz al recordar el suceso y clama porque se haga justicia. “Son dos años desde que se me fue mi hijo... El problema es que siempre se busca un pretexto y se alarga y alarga... yo nunca he dejado de venir y exijo justicia, espero que se me haga justicia con mi hijo”, manifestó Jaramillo mientras secaba sus lágrimas con sus manos.

Sobre el caso se sabe que el implicado recibió medidas cautelares como la presentación periódica a la Fiscalía y la prohibición de salir del país.

El abogado Jhon Vásconez da su punto de vista en el caso y subrayó que “el gran problema” de los temas penales son los diferimientos a las audiencias. “Si una persona está con medidas alternativas a la prisión preventiva, como es el caso, no es con tanta celeridad cuando está una persona presa, pero aún así no hay caducidad de prisión preventiva por eso en este caso se han demorado un poco, se suspenden y se alargan los tiempos”, argumentó el jurista.