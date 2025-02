Crisis de seguridad en Playas: El alcalde denuncia falta de apoyo gubernamental

Ante las quejas de los ciudadanos de Playas, que denuncian estar abandonados por el alcalde de Playas y el Concejo Cantonal en materia de seguridad, el primer edil, Gabriel Balladares, se pronunció a través de un comunicado oficial.

Gestiones del Alcalde ante un creciente dilema de seguridad

“Es penosa la situación que estamos atravesando, no solo en Playas, sino en todo el país”, dijo Balladares al referirse a los últimos asesinatos cometidos desde el pasado fin de semana, al menos 4 según cifras oficiales.

“Como alcalde, he realizado un sinnúmero de gestiones. Tuve la oportunidad de traer a Juan Zapata, exministro del Interior, quien se comprometió diciendo que comenzaría a trabajar por la seguridad del cantón de forma inmediata, pero no cumplió. He realizado viajes, tocado puertas (como se puede evidenciar con los oficios que presento), he enviado comunicaciones fechadas el 21 de junio y el 20 de agosto de 2024, luego el 6 de septiembre, el 14 y el 17 de octubre del mismo año, todas al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa Nacional y a la Presidencia de la República, pero la solicitud para que manden más personal de vigilancia no ha sido escuchada. No pueden decir que el alcalde no hace nada; claro que lo hago, aquí están los documentos. Son públicos y me he arriesgado a mostrarlos el día de hoy”, señaló Balladares, en referencia al cuestionamiento de locales y turistas que dicen estar cansados de vivir con miedo y agobiados por los secuestros, robos, asesinatos y extorsiones que cada vez con más frecuencia se cometen.

“He agotado las instancias necesarias para que Playas también sea considerado dentro de los planes de seguridad, pero siempre han minimizado mis solicitudes cuando he pedido que trabajemos por la seguridad. Esperamos una pronta respuesta, pero realmente siento que nos han abandonado”, dijo Balladares, quien hizo hincapié en que los militares, por ejemplo, "de vez en cuando, cuando se acuerdan, dan un par de rondas por el malecón y luego se retiran".

El alcalde aseguró que ha enviado ya varios oficios al Gobierno, pero que no llega la respuesta ni la ayuga. Cortesía

“¿Dónde está el plan de seguridad? ¿Qué ha ocurrido con él? ¿Dónde está el porcentaje de inversión destinado a la seguridad? Playas ha recibido muy poca protección. Es fundamental que el Gobierno invierta en nuestra comunidad. Basta de conflictos en Playas. Este es un lugar de descanso, tranquilidad y paz. Si por alguna razón existen guerras internas entre las bandas criminales, les pido que no destruyan más la libertad ni la estabilidad de las familias”, expresó el alcalde.

Reclamos de la comunidad y la percepción de abandono

Sin embargo, para las familias, que hacen énfasis en que su mensaje debió haberse hecho público hace meses, es vital que la Alcaldía fortalezca la protección en los barrios vulnerables. “Sí, es verdad que el presidente de la República no está tomando en cuenta este balneario. Pero, ¿cómo es posible que no haya protección en las zonas turísticas? ¿Cómo es posible que haya una balacera en pleno mar...? ¿Por qué no están ahí los metropolitanos? ¿Por qué no se trabaja en conjunto con los líderes para fortalecer los barrios, llenarlos de vida e iluminarlos? Hacer pública la queja está bien, pero esperó demasiado... No transformar los barrios, alcalde, para que lo sepa, también fomenta la inseguridad, y ese es un tema que le corresponde a usted”, señaló a EXPRESO la guayaquileña Daniela Silvera, propietaria de una vivienda en el balneario.

