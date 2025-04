Cortes de luz programados: Horarios y sectores afectados para este 24 de abril

Un nuevo corte de energía programado ha generado quejas entre los ciudadanos. Esta vez, Guayaquil será la ciudad afectada y permanecerá sin luz durante algunas horas en sectores específicos.

Cortes de luz: CNEL anuncia interrupción de energía en urbanizaciones de La Aurora Leer más

¿A qué responde el corte de luz?

Según informó la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), este 24 de abril se ejecutarán trabajos de regeneración urbana en la red eléctrica alimentadora Córdova y la restitución de la red eléctrica en el ramal monofásico, lo que obligará a suspender el servicio en dos franjas horarias.

(Le puede interesar leer: Sacha: En Fiscalía se esperaban versiones de ministros, ¿quiénes no fueron?)

El operativo impactará a dos zonas específicas del Puerto Principal durante la madrugada y parte del día. Estas franjas horarias —como ha ocurrido en ocasiones anteriores— fueron seleccionadas para minimizar, en lo posible, afectaciones en la rutina diaria de la ciudadanía, al coincidir con períodos de baja demanda eléctrica y menor actividad comercial. Aunque para los ciudadanos, ese fin no siempre será cumplido.

📍GUAYAQUIL



Como parte de nuestros trabajos de mantenimiento, #CNELEP realizará este jueves la restitución de red eléctrica en varios puntos importantes de la ciudad.



⬇️ Revisa los detalles aquí: pic.twitter.com/Am3xqlhhJc — CNEL EP (@CNEL_EP) April 23, 2025

¿Cuáles serán los sectores afectados por el corte de luz?



De 1:30 a 4:30

Calles Baquerizo Moreno entre Junín y Luis Urdaneta

De 9:00 a 12: 00

Ciudadela Floresta

¿Qué opinan los ciudadanos?

Frustración en Urdesa Norte: Más de 20 horas sin agua y tanqueros como única solución Leer más

Para Ana María Lecaro, quien habita en la Floresta, si bien el corte se da un horario más cómodo, generará de igual forma molestias. "Yo tengo una peluquería, trabajo desde las 8:00 y no tener clientes a esa hora, por lo tanto, sí me afecta. Muchos dirán que estas labores responden a algo específico. El problema es que siempre hay "trabajos específicos por hacer". Esta no es la primera vez que nos quedamos sin energía. Y si ve las redes sociales, verá como a diario en distintos puntos de la ciudad, hay interrupciones. ¿Por qué? Eso lo sabe solo CNEL. Pero esa es la lamentable realidad. Hoy por ejemplo, mi madre que vive en la Alborada se quedó sin luz. Ya lleva 3 horas y nadie le da razón de por qué", señaló.

(Le puede interesar leer: Restaurantes respiran tras los apagones)

De igual forma opinó Katthy Hermenegildo, quien habita en la décima etapa de la Alborada y denunció lo mismo. "Desde las 14:00 nos quitaron la luz y no hay un solo técnico verificando qué pasó. Sé que en Sauces y en el sector de la Florida Norte pasa lo mismo. Ya hemos llamado a CNEL a preguntar qué mismo pasa. Pero, adivinen qué: nadie contesta", se quejó.

Sobre estas interrupciones, en la cuenta oficial de CNEL en X, la entidad se ha limitado a decir que ya ha reportado el caso.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!