Restaurantes respiran tras los apagones

El sector restaurantero fue uno de los que cambió sus lógicas de trabajo debido a la crisis energética que afectó al país, especialmente entre septiembre y diciembre del año pasado.

Dependiendo de su realidad, los negocios enfrentaron dificultades que iban más allá de los racionamientos de energía eléctrica, que se prolongaron por hasta 14 horas, en el momento de menor producción de las hidroeléctricas del país.

En Quito, los restaurantes ubicados en edificios que ya contaban con planta eléctrica sintieron poco o nada la afectación por la falta de fluido eléctrico. Sin embargo, hubo otros factores que sí incidieron en el cambio de rutinas.

María Isabel Gavilanes, propietaria del pub La Comarca, ubicado en la calle Paul Rivet, en el norte, cuenta que llegó a un acuerdo con su arrendatario para recibir energía de la planta del edificio. Una buena parte de su clientela está fidelizada, por lo que la gente sabía que allí tenía un lugar seguro para disfrutar de un buen momento y escapar de la oscuridad.

La Comarca abre de martes a sábado desde las 17:30. Se define como un espacio cultural, pues en su escenario se realizan conciertos, teatro, stand-up comedy, baile y hasta pintura en vivo. Los espectadores pueden disfrutar de las presentaciones mientras degustan platos como quesadillas, ensaladas, alitas, opciones vegetarianas, cócteles, etc.

A pesar de contar con energía, sí notó una disminución en la afluencia, “porque la gente salía menos por la percepción de inseguridad. No querían llegar a casa en horas de apagones, por temor. Además, se siente un menor poder adquisitivo de la gente. Vienen, pero consumen menos porque están cuidando su presupuesto familiar”, dice.

Sin embargo, en otros sectores de la ciudad la situación es más complicada. Sebastián Jarrín y Mónica Cevallos son propietarios de TacoTrina, un restaurante de comida mexicana que funciona en San Carlos desde hace dos años. Además, ellos producen tortillas y otros insumos para restaurantes en otros puntos de la ciudad.

TacoTrina está en la calle Antonio de la Gama y Vaca de Castro. Según Jarrín, las mayores complicaciones en esa zona comercial eran el incumplimiento de los horarios de cortes y la baja afluencia de gente por miedo a la delincuencia. Lo primero les impedía planificar la producción de la planta y les causaba problemas en el restaurante. Si bien se las ingeniaron para tener iluminado el local y en la cocina la mayoría de los problemas se solucionaban con equipamiento a gas, se complicaba el cobro con tarjeta y las ventas por apps de delivery. “Los motorizados no podían llegar por los pedidos porque el Internet fallaba y la gente los rechazaba por la demora”.

Aunque luego compraron un 'power bank' para sostener el Internet durante los apagones e intentaban atraer clientes con promociones y mensajes creativos, debieron adelantar el cierre, igual que los demás en la zona, y reducir su personal.

Jarrín cuenta que el dueño de un restaurante cercano tenía un generador, pero dejó de usarlo. Si la gente no salía a comprar por miedo, no valía la pena abrir el local más tiempo, pagar al personal e invertir en combustible.

Paul Rivet. En La Comarca tiene shows diarios y ofrece cocteles, platos a la carta y otros. Juan Ruiz.

El negocio aún no se recupera del todo y Jarrín considera que, en parte, podría deberse al mal clima. Por eso, él y su esposa no se quedan quietos y siempre buscan alternativas: dan servicio de catering en fiestas, ferias, eventos colegiales, etc., y así equilibran sus ventas.

Franco Oliva y Antonio Bilotti son directivos del restaurante de cocina napolitana Via Partenope, que tiene un local en la av. República del Salvador, en Cumbayá y en Guayaquil. Según Oliva, los tiempos de crisis son para reinventarse, estimular la creatividad y mejorar. Los negocios que sobreviven son los que se adaptan y, si bien la pandemia y los apagones han sido duros golpes para el sector turístico y gastronómico en el país, en el caso de los apagones, restaurantes como el suyo contaron con la ventaja de los generadores de los edificios en donde rentan sus locales.

En el de Quito, los cortes de 14 horas significaron racionamientos también en el uso de la planta, pues son equipos hechos para emergencias y el uso prolongado causaba estragos. Por otro lado, según Bilotti, hubo una disminución de clientela por la inseguridad, y es algo que también comentaron sus proveedores y propietarios de otros negocios en el sector. Sin embargo, con el fin de los apagones, la recuperación fue rápida. Oliva menciona que el inicio de 2025 fue mejor que el de 2024. A ellos les ha ayudado que, a partir de la pandemia, cuentan con un guardia en el ingreso y su presencia permanente ha ayudado a que la gente se sienta tranquila de comer en su local independientemente de las circunstancias.

¿Qué pasará si vuelven los racionamientos?

La Carolina. Via Partenope nació hace 8 años y tiene tres locales. Sus cocteles son apreciados. Juan Ruiz.

”La gente ve al sector restaurantero como uno de mucha resiliencia”, dice Diego Vivero, vocero de la Agremiación de Restaurantes de Pichincha (Agrepi). Por ello, 200 de sus 700 socios se unieron en la iniciativa Modo Blackout para atraer clientes en el horario del after office, con el fin de que haya una recuperación tras la crisis, como primer paso. Pero el plan es la propuesta que incluye descuentos y platos diferenciados para ese horario se mantenga y que no sea solo una campaña temporal.

Vivero señala que esta fue una crisis suigéneris, pues en restaurantes como su Pizza SA, que tiene dos locales en Quito, uno en Tumbaco y uno en Cumbayá, subió la demanda porque la gente buscaba dónde trabajar o pasar el rato hasta que vuelva la luz, pero otros como TacoTrina, no pudieron comprar un generador y solo esperan que los apagones no vuelvan cuando cesen las lluvias. Los primeros dicen estar preparados para nuevos cortes. Según Vivero, en la reunión del jueves del Comité Empresarial, el Gobierno aseguró que podrá ofrecer energía este y el próximo año, incluso con estiajes, aunque no es la primera vez.

