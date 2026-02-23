Expreso
Moradores de Guayaquil afectados por cortes de luz el 23 de febrero esperan la normalización del servicio
Cortes de luz en Guayaquil: ciudadanos reportan fallas en varios sectores

Guayaquileños viven interrupciones eléctricas en Urdesa, Mapasingue y otras zonas. CNEL no se ha pronunciado

La noche de este lunes 23 de febrero, varios sectores de Guayaquil experimentaron cortes de luz que afectaron tanto a viviendas como a comercios. Lo que comenzó como un apagón inesperado se convirtió en tema de conversación en redes sociales, mientras los guayaquileños compartían la situación y buscaban información sobre la normalización del suministro.

Sectores como Colinas de los Ceibos, Santa Cecilia, Mapasingue, Cdla. El Paraíso, Los Olivos, Florida Norte, Nueva Kennedy, Urdesa y la Vía a la Costa reportaron interrupciones, dejando a muchas familias y negocios sin electricidad.

CNEL no se ha pronunciado sobre los cortes eléctricos

Hasta la publicación de esta nota, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) no ha publicado comunicados oficiales sobre el origen de los cortes ni los tiempos estimados de restablecimiento del servicio. La falta de información ha generado preocupación e incertidumbre entre los ciudadanos.

Sectores más afectados por la interrupción eléctrica

Según los reportes ciudadanos, los barrios más impactados son:

  • Colinas de los Ceibos
  • Urdesa
  • Mapasingue y Nueva Kennedy
  • Vía a la Costa y Florida Norte

Estas fallas no se limitan a un solo punto, sino que abarcan distintos sectores, lo que evidencia un corte amplio en la ciudad.

