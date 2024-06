Corte luz en Guayaquil: sin semáforos tras apagones

Al sonido del claxon, los vehículos tratan de cruzar la intersección de las avenidas Isidro Ayora y José María Egüez, en el norte de Guayaquil. Alrededor de las 15:15, los semáforos se apagaron.

“¡Ni un vigilante de tránsito se observa!”, exclama enfadado Carlos Bustamante, al pisar la acera de la avenida Isidro Ayora. “Ni un carro respeta al peatón”.

Gustavo Álvarez esperaba a que los conductores mostraran su intención de dejarlo caminar por el paso de cebra. Si en un día normal es difícil cruzar la calle, peor ahora, expresa, mientras visualiza si puede transitar.

“¡No es posible que no se avise con tiempo que van a cortar la luz!”, dice enojada Carla Martínez. Ella, en su motocicleta, cruza por el paso de cebra, mientras los vehículos se habían quedado atascados al tratar de unos ir hacia la Alborada y otros girar hacia Sauces 9. "Su día no lo tenía planificado para batallar con la falta de luz en la calle", menciona.

Para varios conductores de buses, es complicado circular; varios lo hacen en primera al tratar de cruzar sin que nadie guíe el tránsito. “Tengo que ir despacio y viendo que el de al lado no se me cruce y lo choque por su imprudencia”, dice Javier Lindao, chofer de la línea 65.

Lindao comenta que ahora llegará más tarde a los diferentes puntos para recoger a los pasajeros. Él denuncia la falta de autoridades de tránsito en las calles. “No hay nadie, no hay ningún ATM. ¿Dónde están?”, reclama.

Por su parte, Geovanny Chango está indignado de que en el país no se respete la palabra. “Nos dijeron que no habría corte de luz y míreme, tratando de cruzar la calle, temiendo que me atropellen”.

Varios conductores pitan al tratar de hacer una maniobra. La Policía, al cruzar en sus motos o patrulleros, hacen sonar las sirenas. Algunos conductores también hacen ruido con sonidos similares a los cláxones de la Fuerza Pública para que sus pares no los choquen.