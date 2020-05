Coronavirus: La educación privada busca un salvavidas

La crisis económica, agudizada por la pandemia del coronavirus y el incumplimiento de los padres de familia en el pago de las pensiones de sus hijos, golpea duro a la educación privada del país que mira como salida el cierre de sus unidades educativas. Los gremios de este sector buscan una salida a la problemática, a través de la aprobación de un texto legal que garantice a las instituciones educativas el derecho a cobrar la deuda.

Réquiem por la educación particular

Solo en los últimos 15 días más de 25 colegios han cerrado sus puertas en el régimen Costa. Los primeros en hacerlo fueron los particulares populares, conocidos así porque el valor de matrículas y pensiones está por debajo de los $ 50, entre los que se encuentran una decena de planteles de la Red Educativa Arquidiocesana de Guayaquil.

Pero también están algunos con muchos años de trayectoria como el Santa Luisa de Marillac, Fundación Nuevo Mundo, Antares, entre otros, que ya no atenderán este año lectivo que oficialmente comienza el próximo 1 de junio. Hay más planteles que podrían correr con la misma suerte.

Las cifras las proporciona Rómulo López Seminario, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Establecimientos de Educación Católica (Confedec), basado en los reportes obtenidos por los directivos de la Federación de Establecimientos Educativos Particulares Laicos del Guayas (Fedepal), Corporación Ecuatoriana para la Calidad de la Educación (Corpeducar, Guayas) y la Federación de Establecimientos de Educación Confesional del Ecuador (Fedec). Estos señalan que en los últimos 10 años aproximadamente 1.000 centros han dejado de funcionar.

Esta situación ha generado un incremento de la tasa de desempleo de profesores y colaboradores de este sector, atrasos en el pago de las aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), retrasos en pagos de sueldos, incumplimiento de las fechas de pagos en el Servicio de Rentas Internas, entre otros.

Debido a la morosidad de los padres de familia en el pago de las pensiones de sus hijos, así como la disminución en el número de estudiantes matriculados, los establecimientos particulares y fiscomisionales, que acogen a un número cercano a 1’200.000 estudiantes, comenzaron a sentir la falta de recursos que descuadra su presupuesto cada año.

Esto ha puesto en apuros al sector educativo fiscal que se ha visto presionado de atender la migración de cerca de 30.000 alumnos que van llenando la capacidad de sus centros de estudios que, en su mayoría, no cuentan con una correcta planificación. No obstante, el Ministerio de Educación asegura que hay cupos para todos.

El principal problema del sector educativo particular es la cartera vencida que promedia entre el 40 % y 60 %, por la morosidad de los padres que, según los representantes de los gremios, está respaldada por la Ley Orgánica de Educación Intercultural (artículo 140) que entró en vigencia en 2011.

Esta prohíbe negar el derecho a la educación de los estudiantes por atraso o falta de pago de pensiones. También señala que si un menor desea cambiarse de colegio a medio año lectivo lo podrá hacer a pesar de la falta de pago en pensiones, y el plantel no podrá negarse a entregar la documentación respectiva para facilitar el cambio.

A pesar de existir normativas que permiten a los planteles negar la renovación de la matrícula y adoptar acciones legales para recuperar lo adeudado por los representantes, estas acciones han sido de poca ayuda.

El Proyecto de Ley de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria derivada del COVID-19, aprobado por la Asamblea Nacional la semana pasada y puesto en consideración del presidente de la República, Lenín Moreno, en la parte pertinente al servicio educativo, también conlleva un ‘réquiem para la educación particular’ al obligarla a prestar un servicio sin que pueda cobrar los costos que este genera.

Guayaquil. El colegio particular Antares es uno de los afectados por la crisis.

“Esto es un acto de irresponsabilidad jurídica que provocará una crisis de impredecibles consecuencias para este sector”, vislumbra el educador, quien ve una salida a la problemática del sector en la existencia de un texto legal que garantice a las instituciones educativas el derecho a cobrar la deuda; es decir, que obligue al padre de familia a pagar el valor libremente pactado.

A través de una carta enviada al primer mandatario, los dirigentes de los gremios de la educación particular han pedido que vete esa parte de la ley y proponga soluciones equitativas.

Mi propuesta estuvo; sin embargo, no sé quién en la secretaría de la Comisión de Desarrollo Económico quitó esta parte o no la quiso poner, por eso me abstuve de votar.

Jimmy Candel,

presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea

