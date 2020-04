Coronavirus en Ecuador: El camino listo para la nueva normalidad

Un respiro a la economía. Que el Gobierno haya propuesto, el pasado viernes, el 4 de mayo como la nueva fecha para retomar una nueva normalidad, llena de entusiasmo a los sectores productivos, pero también de dudas y temores a la población por un posible brote de coronavirus.

Dicha fase y sus condiciones, advirtió ya la ministra de Gobierno, María Paula Romo, se perfeccionarán entre el 27 de abril y el 1 de mayo, y se destacarán por ser estrictas. En esa semana se diseñará el plan de distanciamiento social y habrá la fijación de un semáforo.

Aunque no se ha profundizado en el tema, el Gobierno ha dado luces de que los sectores de la construcción, servicio y comercio a domicilio, constan entre los primeros donde estas medidas se adoptarán. De hecho ayer, durante su enlace diario, Romo aseguró que en lo que respecta a la construcción, se han elegido 30 obras a nivel nacional que se podrán supervisar.

En un nuevo informe sobre la crisis de #COVID19ec, el ministro de Salud, Juan Zevallos, indicó que se calculará el porcentaje de población que ya se encuentra inmune.⬇️ — Diario Expreso (@Expresoec) April 25, 2020

“El sector de la construcción fue el primero en retomar sus actividades en otros países, pues es una actividad que se hace al aire libre y que ya tenía protocolos de seguridad. Cabe recalcar que este sector preparó un protocolo de bioseguridad al COE y ha trabajado con nosotros”, señaló.

Al respecto, los representantes de esta área, así como otras, como las del comercio, lo corroboran, pero exhortan a las autoridades a que definan pronto de qué forma o quiénes más se reactivarán para capacitar con más fuerza al personal. “En este punto, teniendo en cuenta que todo esto es nuevo para nosotros, incluidas las medidas de bioseguridad, es primordial el orden y el control”, asegura Juan Carlos Díaz Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, quien asegura que lleva un mes trabajando en conjunto con la Federación Nacional de las Cámaras de Comercio del Ecuador, prácticamente en el protocolo de reactivación.

Comercios. El gremio que los representa plantea que se sigan al pie de la letra los protocolos de seguridad. JUAN FAUSTOS

Este, detalla, marca una serie de pautas que promueve que las jugueterías, locales de electrodomésticos, promotores inmobiliarios, restaurantes, mueblerías, ferreterías, entre otros, trabajen llevando sus productos a domicilio.

“Esa sería la modalidad en la que se trabajaría, el cliente jamás deberá ir al local y con ello se mantendría el distanciamiento social...”. Las compras, hace énfasis, se las haría únicamente por redes, por teléfono, comercio electrónico; y eso daría cabida a que incluso en los negocios no necesariamente todo el personal debe ir a trabajar.

“Lo harán, de ser necesario, el grupo que no es vulnerable al virus o a quienes ya les dio, y resto seguirá aplicando al teletrabajo. Es posible. Es parte de la cultura que debemos adoptar. Nosotros estamos preparados para ello”, piensa.

En el área de la construcción, donde se esperaba que el plan piloto que determinaría cómo se daría inicio a las labores empezaba el lunes pasado, las medidas de igual manera han sido ya planteadas.

Las empresas hoy necesitan liquidez, si una no le paga a la otra se forma un círculo no virtuoso. Por eso es vital regresar con responsabilidad. Eso lo hemos promovido desde las Cámaras de Comercio a nivel nacional.



Juan Carlos Díaz Granados

Director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil

“Esa dilatación que hubo nos tiene preocupados, ese plan piloto nos permitiría validar o ajustar los protocolos en el que nuestro sector ha venido trabajando. Ahora, entiendo, recién a partir del 4 de mayo podremos hacerlo. Pudimos haber ganado tiempo... No obstante estamos listo para hacerlo ahora”, advierte Joan Proaño, gerente de Proaño Proaño inmobiliaria y vocero de Constructores Positivos.

El sector de la construcción hace su propuesta al país en este momento de crisis, queremos seguir invirtiendo y generando empleo @Lenin @RichardM_A @mariapaularomo @juanseroldan pic.twitter.com/3YDz09oZtr — Constructores Positivos (@Construpositivo) April 11, 2020

Proaño, quien como vocero de Constructores Positivos representa a más de 1.000 afiliados, entre empresas constructoras, gremios y proveedores de materiales a nivel nacional; asegura que entre las medidas que realizarán las empresas que conforman la agrupación consta la movilización del personal en transporte privado -para evitar las aglomeraciones -; ir a almorzar por grupos pequeños y al interior de la empresa u obra en la que estén trabajando: ningún trabajador irá a comedores públicos; así como desinfectar cada ciertas hora el equipo de trabajo que llevan puesto o con el que trabajan.

“Hemos creado un cerco epidemiológico en cada sitio de trabajo. La idea es que cada persona que entre a una obra, no salga sino hasta que se dirija a su casa”.

Sin embargo, estos no son los únicos sectores que han trabajado en un protocolo. Las notarías también lo han hecho, teniendo sobre todo en cuenta que, tras los múltiples fallecimientos a causa del coronavirus, a las familias les urge realizar una serie de trámites en sus dependencias.

Ese motivo, más el hecho de que las notarías tributan una parte de sus ingresos al Estado, ha obligado al Gobierno a dar luz verde también al trabajo de este sector a partir de mañana.

En el sector de la construcción hay medidas que están claras desde que inició la cuarentena. Estamos listos para reactivarnos y las medidas de seguridad están puestas para ir saliendo de la crisis sanitaria y económica.

Joan Proaño,

gerente de Proaño Proaño

La Notaría 47, en Guayaquil, será una de las primeras en abrir. Su notario titular, el abogado Juan Manuel Tama, explica a EXPRESO que los actos notariales que se solicitan desde marzo son en su mayoría, para el retiro de dinero que sirve para sufragar gastos mortuorios o tener ingresos con el que mantener a la familia durante el estado de emergencia.

Esta, como la mayoría de las 593 notarías que hay a nivel nacional, antes de la pandemia, tenía un promedio de 100 solicitudes diarias, por lo que se espera una cifra similar y la nueva medida de distanciamiento no debe interrumpirse

“La puerta de la Notaría 47 no estará abierta, atenderemos todos los requerimientos a través de correo electrónico o vía teléfono. Le pedimos al usuario que nos envíe la documentación por correo, le hacemos revisar por correo y luego le agendamos una cita; a la que solo puede acudir él, obligatoriamente con mascarilla y guantes para la entrega del documento físico. Tendremos desinfección a la entrada, con alcohol. Nuestros trabajadores contarán con su propio kit de sanidad”, explica las medidas que aplicarán.

El Consejo de la Judicatura, organismo al que se rigen las notarías, en sus resoluciones indica que no todas las notarías laborarán al mismo tiempo, sino que lo hará por turnos. Atenderán por cita previa y solo realizarán 18 actos notariales, vinculados a evitar crisis financiera en los hogares y a ayudar a la reactivación del país.

Situación. En Guayaquil, los negocios se han reactivado pero solo haciendo sus entregas a domicilio. JUAN FAUSTOS

Algunos de estos: emisión de poderes; de testamentos; posesiones efectivas (que son las más requeridas); compraventa; promesa de compraventas y reconocimiento de firmas.

Para Tama, que se reapertura solo una parte de las notarías podría conllevar a una congestión de usuarios. “Creo que todas las notarías deberíamos presentar el servicio, sujetándonos a horarios y a los protocolos de bioseguridad”, opina.

Lo mismo piensa la abogada Nidia Medranda, notaria titular 32. “Hay muchos fallecidos, cuyos familiares necesitan cobrar dinero, cerrar cuentas, etc. para poder dar el servicio a todos, lo ideal es que más notarías puedan atender”, coincide.

Su notaría, también atenderá a partir de mañana y con previa cita. “Nosotros, antes de cerrar, ya solicitabamos que el usuario llegue a la notaría solo. Contamos con mascarillas, guantes, alcohol, gel y trajes de bioseguridad”, acota.

Así, de forma general, para Jaime Rumbea, presidente ejecutivo de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda de Ecuador (Apive), el plan piloto y las pruebas que se realizarán en los próximos días servirá para el resto de sectores que, advierte, deberán irse también reaperturándose.

“Lo que se va a realizar el 4 de mayo, que no debe posponerse más, nos dirá si se actuó bien o qué más hay que corregir. Lo que se viene es el aprendizaje y la guía para ver cómo irá saliendo de esto el Ecuador. Y es necesario hacerlo bien, puesto que cerrar de nuevo la economía sin haberla abierto del todo, nos traerá más problemas”. Y es que hay familias que, asegura, ya han sufrido severas consecuencias.

"Eso lo estamos viendo en los chats, hay padres que no saben si arrancará el año lectivo o no y si podrán pagarlo; y asimismo hay familias a las que no se les está haciendo fácil adquirir ya medicinas o alimentos y en todo eso hay que pensar. Para muchos es sencillo quedarse en casa, pero para otros no. Cada día que pase se torna más difícil recuperar la economía. Llegó el momendo de ser operativos y sí, con todas las medidas de seguridad abordadas", sentenció.

Al virus no se lo puede combatir sin salud, ni alimentación, y para eso es necesario la economía. Hay que levantarse. Nuestra economía nos está limitando a no poder hacerle frente al virus, y eso hay ya que cambiarlo.

Jaime Rumbea,

presidente ejecutivo de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda de Ecuador

Metrovía. La Metrovía ha marcado en varias de sus paradas, líneas para ordenar el distanciamiento. JUAN FAUSTOS

Transporte

“Analizamos el incremento de las unidades”

El transporte público sigue suspendido, pese a la reactivación de ciertos sectores. Así lo mencionó la ministra de Gobierno María Paula Romo, en la cadena nacional de ayer. Indicó que los carros particulares seguirán circulando con salvoconductos y cada compañía deberá hacerse cargo del traslado de sus empleados.

Y es que la movilización pública está implícita en la reactivación de la nueva normalidad. ¿Cómo ir al banco a retirar dinero o a las notarías por algún proceso si no se tiene carro? Pese a las medidas de distanciamiento, el transporte público sigue siendo una opción de muchas personas para salir a comprar víveres y medicinas.

A Plinio López, presidente de la cooperativa Carlos Castro (línea 161), le preocupa la forma en que los buses puedan retomar los recorridos, con la nueva medida de distanciamiento.

“Hacemos las desinfecciones, tenemos todos los implementos, al personal del bus protegido, pero para cumplir con el distanciamiento no deberíamos llenar los buses y hay sectores donde los pasajeros, en su desesperación por trasladarse, se suben a la ‘brava’”, cuenta. Además, precisa, que reducir la cantidad de usuarios no es rentable para los transportistas y por eso esperan conversar pronto con las autoridades de tránsito.

En Guayaquil, Andrés Roche, gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal en un comunicado enviado a EXPRESO indica que la institución de tránsito ya está planificando, dentro de la dinámica que vive la ciudad, el incremento de unidades o rutas conforme sea, en los próximos días, la demanda de usuarios. “La ATM tiene que revisar y replantear muchas rutas actuales y proyectos... Estamos analizando, por ejemplo, sistemas automáticos de desinfección dentro de las unidades”, adelantó.