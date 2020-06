Demanda al Estado ante la CIDH, por caso de cuerpos no identificados

Una comitiva de familiares de desaparecidos se citó, por cuarta vez, para reclamarle al Estado los cuerpos que no han podido ser enterrados tras perder su identificación por el mal manejo de cadáveres que se registró en la etapa más cruenta de la emergencia.

Incansables, como si marchar les devolverá a sus muertos más rápido de lo que demandará reconocerlos en los frigoríficos donde fueron puestos hace más de dos meses, avanzaron hacia la Nueve de Octubre, tras hacer un plantón en el Parque Centenario.

La semana pasada, el grupo de alrededor de un centenar de miembros fue citado por la generala Tanya Varela a un conversatorio donde se explicó el procedimiento que realiza la Policía para identificar a las seis docenas de cuerpos que faltan, pero aquello no los calmó.

El de hoy es el cuarto encuentro de las familias afectadas. Y no será el último. Afirman que no se cansarán de pedir justicia. En el fondo, no pierden la esperanza de poder dar sepultura a sus parientes.

Este miércoles 3 de junio, el concejal Héctor Vanegas, que los respalda, presentará una demanda contra el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.