Concejo de Guayaquil: reparto desigual de comisiones revela concentración de poder

En la sesión del Concejo Cantonal del 15 de mayo, no solo se eligió a Tatiana Coronel como nueva vicealcaldesa en reemplazo de Blanca López. La mayoría de sus colegas respaldaron a Coronel, quien llegó al cabildo como suplente de Raúl Chávez por la Revolución Ciudadana, aunque actualmente milita en RETO. Sin embargo, esa no fue la única decisión relevante de la jornada.

Otro punto, que pasó casi desapercibido entre las reacciones cruzadas de los concejales, fue la conformación de las comisiones legislativas, espacios claves para la elaboración de normativas y el seguimiento de políticas públicas.

Para entender su importancia, es necesario remitirse al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). Sus artículos 326 y 327 establecen que los municipios deben conformar comisiones de trabajo encargadas de emitir conclusiones y recomendaciones que sirvan como base para las decisiones municipales. Estas comisiones, además, deben respetar los principios de equidad de género, generacional e intercultural.

Sin embargo, en Guayaquil existen casos en los que solo tres mujeres integran las comisiones (las de Ambiente y Protección Social, dos ejemplos), por lo que el cumplimiento de la ley es parcial. Asimismo, la distribución de la participación dista de ser equitativa: de los 15 concejales, algunos concentran la mayoría de las designaciones. Existen 22 comisiones, un número llamativo, y hay casos como el de Terry Álvarez, de Revolución Ciudadana, que participa en 10 de ellas. En contraste, otros, como Shirley Aldás, también de Revolución Ciudadana, apenas integran una.

En segundo lugar en cuanto a participación, está la exvicealcaldesa y actual concejala Blanca López, con 8 asignaciones; seguida por Emily Vera, con 7; y Nelly Pullas, la única socialcristiana con fuerte presencia, con 6.

En el otro extremo, otras dos concejalas apenas integran una comisión: Ana Chóez y Cinthia García, ambas del Partido Social Cristiano (PSC).

EXPRESO contactó a la mayoría de los ediles que participaron en la sesión para conocer su versión. Algunos respondieron, otros optaron por el silencio.

Terry Álvarez, por ejemplo, reconoció que el trabajo en comisiones es fundamental para el funcionamiento del Concejo y el desarrollo de la ciudad, ya que permite a los concejales “analizar y discutir temas específicos y complejos, preparar informes y proyectos de ordenanzas y resoluciones, fiscalizar la gestión del Ejecutivo cantonal y participar en la toma de decisiones informadas y especializadas”. Sin embargo, no aclaró por qué existe desigualdad en el número de integrantes.

Su compañera de bancada, Emily Vera, explicó que para la conformación de las comisiones legislativas se presentó una moción en la mesa del Concejo, la cual fue aprobada por unanimidad, es decir, por los 15 concejales. “Quiero resaltar que no hubo otra moción que planteara una propuesta distinta. Considero que el trabajo que se realiza en las comisiones es de suma importancia y parte de nuestras atribuciones como concejales. Son espacios para generar propuestas, conclusiones y recomendaciones que beneficien a los guayaquileños. Cada concejal ha tomado sus propias decisiones para su gestión: unos critican todo y otros proponen y trabajan por la ciudad”, argumentó.

Por su parte, Soledad Diab, quien llegó al Concejo por el PSC pero ahora se ha declarado independiente y acompaña en los recorridos de obra al alcalde, recordó la reconformación de las comisiones para lo que resta de esta administración (liderada por Aquiles Álvarez). Señaló que la asignación se realizó considerando, entre otros criterios, la “experticia técnica y la vinculación directa de cada edil con las respectivas áreas de acción”.

“El Concejo reafirma su compromiso con una representación equitativa y eficaz, garantizando la proporcionalidad política y poblacional, así como el estricto cumplimiento de los principios de igualdad consagrados en la normativa vigente”, añadió.

Blanca López también recordó que la designación fue aprobada por unanimidad y subrayó que cada nombramiento cuenta con legitimidad democrática.

“Desde mi perspectiva, el trabajo en las comisiones contribuye al orden institucional necesario para la construcción de políticas públicas. Sin embargo, no representa una camisa de fuerza para ninguno de los concejales. Todos contamos con la facultad de fiscalizar y proponer proyectos en distintos ejes, independientemente de la comisión que integremos. Al fin y al cabo, los esfuerzos están destinados al desarrollo de Guayaquil y al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros ciudadanos”, dijo.

Por otro lado, la socialcristiana Ana Chóez respondió con firmeza: “¿Por qué solo (estoy en) una comisión? Porque la ley obliga a asignar al menos una. Si fuera por ellos, (yo) no tendría ninguna. En Guayaquil, esas comisiones se reparten como un botín político: más espacios para quienes se alinean, pero lo mínimo, apenas lo que exige la ley, para quienes representamos una oposición crítica y argumentada. A mí, Ana Chóez, me han asignado solo una comisión no por falta de capacidad ni compromiso, sino porque les incomoda mi voz fiscalizadora. Porque no me callo, porque pregunto, porque denuncio. Y eso, en el actual Concejo, no les conviene”.

La edil incluso mencionó el caso de Shirley Aldás, quien también integra solo una comisión: “En el caso de la concejala Aldás, al igual que en el mío, se cumple con lo mínimo que exige la ley: asignarnos una comisión. Reconozco su valía y su trabajo territorial, por eso veo que la incluyen en temas rurales; pero sorprende que su propio bloque, el oficialismo, la mantenga al margen de espacios de mayor incidencia”.

Cinthia García, también del PSC, manifestó algo similar: “Las comisiones son definidas por el grupo cercano a la administración actual y luego pasan a ser aprobadas por el Concejo Cantonal, donde ellos tienen la mayoría. Es imposible que exista equidad en su conformación. Considero que, por respeto, deberían revisar los perfiles de cada concejal. Por citar un ejemplo, yo soy educadora. Lo más lógico sería que integrara la Comisión de Educación. Ser una mujer crítica y frontal no siempre es del agrado de todos. Asumo que prefieren que intervenga lo menos posible en las comisiones, lo cual es una pena, porque en el debate se generan mejores ideas”.

EXPRESO también buscó una respuesta de otros concejales como Aldás, Ana Fuentes, Nelly Pullas, Juana Montero y Tatiana Coronel, pero no obtuvo respuesta. En el caso de Arturo Escala, pidió disculpas, pues, dijo, se encontraba indispuesto de salud.

Bajo la mirada de Juan Carlos Maldonado, del Instituto Olmedo, es importante que las comisiones no estén conformadas por tres concejales del mismo partido. “Nosotros denunciamos que ese era el caso con la comisión de presupuesto y una comisión especial para ver el caso de los fondos (por arreglos en el estadio Monumental para la final de la Copa) Libertadores (2022)”, alertó.

