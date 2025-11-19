Concejo de Guayaquil aprueba reformas sin la presencia del alcalde Aquiles Álvarez

La tarde de este miércoles 19 de noviembre de 2025, el Concejo de Guayaquil volvió a sesionar de forma extraordinaria, esta vez nuevamente sin la presencia del alcalde Aquiles Álvarez. En su lugar, la conducción estuvo a cargo de la vicealcaldesa Tatiana Coronel.

Reforma a la tasa de recolección de desechos no subirá

Uno de los temas centrales fue el segundo debate del proyecto de reforma a la ordenanza sobre la tasa de recolección de desechos. Durante la sesión, la concejal Emily Vera elevó la moción y aclaró que “no hay incremento en la tarifa de recolección”, enfatizando que “la tasa no constituye un cobro nuevo”.

La reforma fue aprobada por unanimidad, sin observaciones adicionales de los ediles.

Otro punto en agenda fue el primer debate del proyecto de tercera reforma a la ordenanza que regula la creación y funcionamiento de Parques EP. La concejal Nelly Pullas, del Partido Social Cristiano (PSC), elevó la moción, que también obtuvo una aprobación unánime.

¿Por qué hubo movimientos inusuales entre concejales en la última sesión?

Durante la sesión llamó la atención el cambio de lugar de la concejal Blanca López, quien pasó de ubicarse frente al público (por lo general trabajadores municipales) a una posición distinta, mientras que Emily Vera se situó más cerca del centro del pleno.

Sin embargo, antes de que iniciara el punto 5 del orden del día, el secretario informó que Blanca López abandonó la sala. Hasta el cierre de este artículo no se detallaron los motivos de su salida.

Tras agotar los temas previstos, Tatiana Coronel cerró la sesión e indicó que la próxima tendrá lugar la siguiente semana.

Mi pronunciamiento respecto a la censura en sesión de Concejo Municipal. pic.twitter.com/RDXeoLc8Sx — Blanca López (@BlancaLopezC_) November 19, 2025

Aquiles Álvarez reacciona al choque Coronel–Blanca López

Esta sesión ocurre un día después de que Blanca López denunciara censura por parte de la vicealcaldesa Tatiana Coronel en plena sesión. La reacción del alcalde fue en su tradicional enlace radial, en la mañana de este miércoles.

El alcalde abordó el tema con una sonrisa y restó gravedad al incidente. “Es un tema que hay que tratar a la interna”, afirmó el alcalde, insistiendo en que la discusión sobre la reina “es innecesaria cuando en el Concejo hay temas y problemas reales que atender”.

El alcalde, quien dijo que no estuvo en la sesión porque estaba en un recorrido en la calle, hizo un llamado directo a Blanca López para que el conflicto se resuelva mediante el diálogo. “Quisiera que se reúnan y solucionen esto a la interna”, expresó.

