Ayuda. La comunidad no solo se ha organizado para cancelar una parte de la deuda de agua, sino que además, dota de internet a la unidad policial, según los vecinos.

El complejo habitacional Villa Bonita, ubicado en el noroeste de Guayaquil, no escapa de la ola delincuencial que azota a la ciudad. Los habitantes denuncian que son víctimas de constantes asaltos en las pocas líneas de buses que avanzan al sector, así como de robos a quienes se ejercitan y hasta en los establecimientos comerciales de la vía principal. Una situación que deben hacer frente a diario, en medio de las necesidades que enfrenta la policía de la zona, a la que han debido ‘auxiliar’ para tener un poco de seguridad.

Para las 5.000 familias que, aproximadamente viven en la ciudadela, solo existe una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) a la que, hace pocos días, le suspendieron el servicio de agua potable por falta de pago. La situación llevó a la comunidad a organizarse para cancelar una parte de la deuda, de más de 200 dólares.

Aquí no se puede hablar de un solo distrito, hay etapas que pertenecen a Pascuales o Progreso y esa división nos afecta. No tenemos tampoco un cuerpo de bomberos exclusivo

Juan Chabla, residente

“En la planilla sale el nombre del Ministerio de Gobierno y hemos tenido que gestionar los pagos a través de la comunidad para que no se queden sin agua. A ellos (policías) le damos hasta internet”, asegura la residente Korey Véliz, quien lideró una recolecta. Sugiere que el Municipio disponga un punto de conexión para la unidad policial, además de un trabajo articulado con la Gobernación.

María Isabel Plaza, gerente de operaciones de Fanbercell Ritofa, promotora de Mi Lote-Villa Bonita, explica que la UPC fue donada al Ministerio del Interior en 2017 para aplacar la inseguridad que ocurría en la zona. Contó que, asimismo, canceló la planilla.

“La compañía pagó la factura para colaborar en este tema, pero los moradores se iban a hacer cargo de los pagos mensuales hasta que el Ministerio se encargue del tema”, aseguró Plaza, al reconocer que Villa Bonita “merece la atención como el resto de la ciudad”.

Otros vecinos se suman al pedido para que las autoridades brinden más atención a la UPC y, con ello, ayudar a erradicar los robos o consumo de drogas en los espacios públicos.

Luz Dary Sabogal, administradora de la décima etapa, se lamenta de que esos problemas se multipliquen en el sector. “Hay grupos de jóvenes que consumen drogas en los parques y siempre tenemos que estar llamando a la policía para que los retiren. Hemos tenido amenazas de microtraficantes cuando se los encara. Cada vez hay más robos y eso hace que vivamos intranquilos”, se queja la moradora.

En la etapa 14 no nos pueden auxiliar porque no pertenecemos a esa jurisdicción y nos mandan a Progreso, hasta que lleguen estoy muerta, asaltada o violada. Alexandra Mancheno, residente

El jefe policial a cargo de la seguridad del sitio, Lenín Sánchez, reconoció a EXPRESO que el robo en los buses, sobre todo en las líneas 82 y 132, se intensificó en las últimas semanas, en el ingreso principal de Villa Bonita.

Aunque no precisó cifras de delitos, el uniformado señaló que hallaron dos motocicletas abandonadas. En estos vehículos, según dijo, operaban los delincuentes.

Sobre la falta de mantenimiento del único patrullero de la UPC, que además recorre otros sectores del Subcircuito 3 Flor de Bastión, Sánchez aseguró que sí está funcional. Puntualizó que la urbanización no cuenta con una patrulla fija. Incluso, han tenido que socorrerlos una de las camionetas del plan Más Seguridad, que abandera el Cabildo.

Territorio. Villa Bonita está ubicada en el kilómetro 16,5 de la vía a Daule, al noroeste de Guayaquil. Al menos 5.000 familias habitan en el sector, calculan los líderes.

“Tenemos que cubrir con otras unidades y ese vehículo tiene una asignación especifica, pues tiene el sistema GPS”, argumentó Sánchez. También se sumará al pedido de la comunidad para solicitar un patrullero al Municipio. Asegura que por su cuenta sí ha dado a conocer a las autoridades sobre la problemática del pago de agua. Está a la espera de una respuesta.

Pero, pese a que Villa Bonita es un solo conjunto habitacional, hay etapas que son socorridas por patrulleros de las parroquias Pascuales y Progreso. Así lo confirmó Alexandra Mancheno, otra residente, y quien afirmó que cuando ha pedido atención se retrasan las unidades. “Nosotros queremos que haya un circuito total de Villa Bonita. He ido a pedir auxilio y me dicen que, por la ubicación de mi etapa, la 14; me mandan a Progreso. Hasta que lleguen auxiliarme estoy muerta, asaltada o violada” cuenta la mujer.

Los residentes insisten en el llamado al Municipio para que ejecute una planificación en territorio, en conjunto con la Policía y Ministerio, para mejorar la seguridad ciudadana.