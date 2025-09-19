¿Cómo viajar gratis en la Aerovía de Guayaquil este 22 de septiembre?

La ATM informó que la Aerovía funcionará sin costo este 22 de septiembre, en el marco del Día Mundial Sin Auto

La Aerovía de Guayaquil será gratuita este domingo 22 de septiembre de 2025. Así lo informó la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), que explicó que la medida busca incentivar el uso de este sistema de transporte en la Semana de Movilidad, con motivo del Día Mundial Sin Auto.

Durante la jornada, los usuarios podrán movilizarse por las cuatro estaciones del sistema, en el horario habitual de 05:30 a 21:30.

¿Qué estaciones de la Aerovía funcionarán gratis en Guayaquil?

La ATM aclaró que, en el caso de los buses urbanos que llegan a la estación Durán, los pasajeros deberán marcar su tarjeta Aerovía en el validador, pero, aseguró, el sistema no descontará ningún valor. En cambio, quienes accedan directamente a las estaciones del sistema podrán ingresar sin tarjeta ni pago.

El sistema de la Aerovía cuenta con 154 cabinas, cada una con capacidad para transportar hasta 10 personas.

Aquiles Álvarez y la movilidad en Guayaquil

Cabe recordar que a inicios de julio de 2025, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, anunció que los sistemas de transportación de la ciudad, entre ellos la Aerovía, pasarán a ser administrados por una nueva empresa pública municipal: Moviquil.

Sin embargo, no se conocen más detalles en torno a esta nueva empresa pública municipal de su administración.

