Guayaquil: El comercio empieza a mejorar tras una mañana lluviosa

El clima lluvioso sorprendió a cientos de guayaquileños que fueron a sufragar muy temprano. El pertinaz aguacero hizo que muchos terminen empapados.

Sin embargo, no solo los votantes se vieron afectados por el temporal. Los comerciantes que se establecen en los exteriores de los recintos también sufrieron durante las primeras horas de la mañana.

Por ejemplo, en los exteriores de la Universidad Estatal de Guayaquil, los comerciantes solo veían a las personas que rápidamente entraban y salían del recinto ya que las lluvia los espantaba.

"La gente vota y se va. Casi nadie se queda a comer como siempre lo hacen”, comentó Elisa Jiménez, vendedora de desayunos, quien estaba empapada pese al uso de un pequeño paraguas.

A los comerciantes no les fue bien en las primeras horas de la mañana Alex Lima

Pero el pasar de las horas ha hecho que el comercio empiece a resurgir en los exteriores de los recintos electorales.

"Rogábamos que la lluvia pare para que podamos vender algo. Por fin paró y ahora sí la gente se queda a comer un poco", decía Luis Zamora, vendedor de bollos que recorre en una bicicleta por algunos recintos electorales ubicados en el norte de Guayaquil.

Mientras tanto, los plastificadores también lograron empezar a trabajar. "Recién salí porque en la mañana llovía mucho y me daba miedo que se me dañen las cosas. Ahora que ya está todo más claro sí me animo. Vamos a ver cómo va el día. Hasta ahora poca gente ha salido. Supongo que por la lluvia", comentó.

En las afueras de los recintos electorales es muy común observar a las familias comiendo antes o después de ejercer su derecho al voto. Para muchos esto se vuelve parte de la costumbre en días de elecciones.

Las elecciones se realizan desde las 07:00 y se permitirá ejercer el derecho al voto hasta las 17:00.

