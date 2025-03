Colapso de puente en Daule: Piden que no cese la búsqueda de la quinta víctima

"Teníamos la esperanza de que Edinson apareciera vivo. Pero Dios lo quiso así. No lo reprocho, pero pienso que aún no era el tiempo de mi amado", expresó Daniela Martínez, mientras trataba de sacar fuerzas para darle el último adiós a su conviviente, Edinson Leonel González Arévalo, este sábado 22 de marzo.

Él era el chófer de uno de los tráileres que cayó al río Daule tras el colapso del puente Gonzalo Icaza Cornejo, que conectaba los cantones de Daule y Nobol, la tarde del miércoles 19 de marzo.

(Te puede interesar: Roberto Luque a Marcela Aguiñaga: "Adelantar criterio es irresponsable y negligente")

Martínez contó que junto a Edinson tenían 11 años de relación y tres hijos. "La mañana del miércoles salió de Yaguachi hacia Nobol para recoger una carga. Minutos antes de la tragedia me hizo dos videollamadas, pero no las contesté. Después intenté devolverle la llamada, pero ya no me respondió".

González habría cumplido 29 años el próximo 6 de mayo, y su familia le tenía preparada una reunión para celebrar su cumpleaños en su casa en Yaguachi. "El destino nos arrebató la felicidad que compartíamos. Espero que las autoridades me ayuden, porque mis hijos y yo hemos quedado desamparados", expresó la viuda, de 27 años.

En Samborondón hay otro puente en peligro: Esto exigen a la Prefectura del Guayas Leer más

El calvario que vivían las familias de González, Carlos Jackson Martínez Camba, Anderson Rosado Peña y Hernán Alvarado Bajaña terminó en la mañana del viernes 21 de marzo, cuando sus cadáveres fueron encontrados después de más de 24 horas de búsqueda tras la tragedia.

Luego de culminar los trámites legales, y en medio de la consternación de familiares y amigos, los cuerpos fueron retirados de la morgue del cantón para ser velados en tres sectores de Daule y en el cantón Yaguachi.

Mientras tanto, buzos de la Unidad de Rescate y Emergencias Médicas de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), junto con la Policía, la Marina y el Cuerpo de Bomberos, intensificaron hasta las 10:30 de este sábado la búsqueda de Freddy Castro Ibarbo, la quinta víctima de la tragedia, quien hasta el momento sigue desaparecido en las aguas del río Daule.

Paralelamente, personal de la Prefectura del Guayas, con grúas, intentaba retirar uno de los tráileres implicados que quedó atrapado en la subida del puente colapsado, en el lado de Daule.

Familias sumidas en el dolor

Entre lágrimas, Yoselin León Peñafiel relató a EXPRESO que junto a su esposo, Carlos Martínez, de 19 años, y sus dos hijos menores, eran muy felices en su hogar, ubicado en el recinto La Independencia.

Pero esa felicidad se convirtió en tragedia la tarde del miércoles 19 de marzo, cuando el puente colapsó.

Marcela Aguiñaga sobre colapso del puente: "No estamos aquí para politizar el dolor" Leer más

"Mi esposo venía en motocicleta desde el recinto Pajonal de Nobol, donde había retirado un encargo. Cuando pasaba por el puente para llegar a casa, cayó junto con los demás vehículos al caudaloso río. Es muy duro lo que estamos viviendo", lamentó la viuda.

Mientras tanto, un amigo de Hernán Alvarado Bajaña señaló que Daule está de luto.

"El puente colgante se llevó para siempre la felicidad de tres familias de la localidad. Hernán no merecía morir así", lamentó Miguel, amigo de la víctima.

El teniente coronel Carlos Cevallos, jefe de la Unidad de Rescate de la CTE, confirmó que en el río aún permanecen sumergidos dos tráileres, una camioneta, una tricimoto y una motocicleta.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!