CNEL recaudó el doble en algunas ciudades

La recaudación de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) durante la cuarentena por la pandemia de COVID-19 se incrementó también en las provincias de Santa Elena y Guayas.

En publicaciones anteriores EXPRESO incluyó los reclamos de varios ciudadanos debido al aumento en las facturas del consumo de energía, en especial en mayo.

Los dueños de casas de vacaciones en la playa razonaron que a causa de la cuarentena no viajaron, por lo tanto no había lógica para tal elevación; pero CNEL explicó que en la pandemia se realizaron aproximaciones del historial de pago, a falta de lectura in situ.

Aquello se nota en las cifras. En Guayas, la recaudación de abril fue de 31,2 millones de dólares, mientras que en mayo llegó a 36,1 millones de dólares. En el caso de Santa Elena, pasó de 2,6 millones (abril) a 4,5 millones de dólares (mayo). En el cantón Playas, en abril la recaudación fue de 232.757 dólares; mientras que en mayo, de 425.483 dólares.

Los reclamos persisten en Guayaquil por este tema. CNEL notificó que en la urbe se recaudaron 21,9 millones de dólares en abril y 24 millones el mes pasado.

La entidad generará una nota de crédito, a partir de este mes. Y si al cliente se le facturó menos de lo consumido, el saldo se reflejará en su siguiente factura, asegura.