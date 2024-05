Los guayaquileños invitan a sembrar árboles en su día

Cada 22 de mayo, Ecuador conmemora el Día del árbol y teniendo en cuenta que Guayaquil carece de sombra y árboles, la ciudadanía exhorta a que las familias planten sin cesar especies. En los alrededores de sus viviendas, en las calles de sus barrios o en los parques.

El Municipio de Guayaquil, a través de la dirección de Ambiente y Preservación de Áreas Verdes, plantó 40 árboles en el Parque Samanes, con la participación de los jóvenes de la escuela sociodeportiva del Municipio, que se realiza en alianza con la Junta de Beneficencia y el club Atlético de Madrid, según informó la Municipalidad a través de un comunicado. .

En la jornada se sembraron especies como guayacán negro, samancillo, fernán sánchez, cedros, pechiche, tecomán, caoba, robles y guayacán de sabana.

Emilio Ramírez Tola, de 11 años de edad, fue uno de los adolescentes que participó en la jornada. Él vive en la ciudadela Mucho Lote 1, donde precisamente las familias en repetidas ocasiones han solicitado tener más sombra y llenar de áreas verdes el espacio público donde predomina justamente el cemento. Ramírez estudia en la unidad educativa República de Filipinas y aseguró que la actividad resultó positiva para generar, a mediano plazo, un cambio.

“Esto sirve para ayudar al medio ambiente y que el parque se note más vivo, por eso es importante que cuidemos la naturaleza", precisó, al hacer un llamado a que los visitantes de este espacio no arrojen basura a las plantas para ayudarlas a crecer de forma sana.

El año pasado, a través de Guayaquil Siembra, el Municipio asegura que se plantaron 1.800 árboles y este año se han sembrado cerca de 200 árboles en el parque Samanes

Sin embargo esta acción, a juicio de la ciudadanía, no es suficiente; por lo que invitan a los guayaquileños a replicarla no solo en lo que resta del mes, sino que todo el año. Siempre.

"Me parece fantástico que la Alcaldía haya plantado 40 especies, pero me gustaría que hagan lo mismo cada mes; y que esta iniciativa la adopten las familias. En Samanes, por ejemplo, nuestros árboles han muertos. Están secos, se murieron a causa de la cochinilla. Por lo que urge que todos nos sumemos. ¿Se imaginan lo lindo que sería que cada familia guayaquileña en cada uno de sus barrios plante una especie? Sería maravilloso. Sería como adoptar un árbol. Nos encargaríamos de que crezcan saludablemente, estaríamos alertas a si se enferman o no, y de a poco daríamos cabida a que se forme ese tan necesario corredor verde que requiere el Puerto Principal", alegó Noraima Toledo, líder comunitaria de Samanes.

En el centro, ante la falta de sombra, es común ver a los ciudadanos refrescarse con las contadas piletas que hay en el entorno. Amelia Andrade

En un reportaje anterior, docentes de varias universidades del Gran Guayaquil alegaron que con el cambio de clima y la llegada de la temporada seca, la plaga tenía más oportunidad de revivir y atacar con fuerza incluso a las especies que hoy están sanando.

Ante esto, los docentes expertos en botánica que conversaron con EXPRESO concuerdan en que el Municipio de Guayaquil debe realizar una evaluación integral y permanente sobre el impacto de los tratamientos empleados para el control de la cochinilla y el estado en el que se encuentran los árboles. Esto para realizar comparaciones sobre “los resultados tanto de los árboles que fueron sometidos a los diferentes tratamientos, como de aquellos sin tratar”, plantea Lisbeth Espinoza, especialista en Entomología y Nematología, y docente de la carrera de Ingeniería Agrícola y Biológica de la Espol.

Más aún porque está comenzando la época seca y en años anteriores, debido a que la temperatura no bajó de los 21 ºC, esta plaga proliferó, dice Ángel Triana, experto en Manejo de Biorrecursos y Medio Ambiente, y docente de la carrera de Agropecuaria de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Este insecto eclosiona con continuidad a partir de los 22 ºC.

Laura Cornejo, quien habita en la ciudadela Kennedy, es una de las tantas ciudadanas que, teniendo en cuenta la fecha, ha decidido sembrar árboles de guayacán este fin de semana junto a su familia.

"Si recorren las calles de la Kennedy verán como hay árboles ya sin vida y otros que, en cambio, luchan por mantenerse de pie. Ese escenario es triste porque en el pasado, esas especies que nos dieron sombra por 30 o 40 años están a punto de secarse. Por eso, desde casa, sembraremos. He avisado al resto de miembros de mi familia para que así sea en los patios de sus hogares planten y lo hagan sin miedo. Necesitamos oxigenarnos un poco. Y ya los especialistas, a nivel mundial, han dejado claro que la única forma de refrigerar a una ciudad es a través de las áreas verdes", argumentó.

En los meses anteriores, hubo quienes se cubrieron del sol con folletos o con los artículos que habían comprado en el momento, como las pequeñas camas de animales de compañía, como en la foto. Amelia Andrade

De hecho, en un reportaje anterior EXPRESO dio detalles de como Medellín, en Colombia, logró reducir la temperatura entre 2 ° y 5 °, según lo relató el español e influencer del clima Javier Peña, líder de ‘Hope! - En pie por el planeta’, una plataforma científica que tiene un alcance mundial en las regiones hispanohablantes.

Y es que a través de un video colgado en sus cuentas oficiales, Peña mostró como metrópolis como Medellín (Colombia) han logrado reducir 2 ° de su temperatura, usando una tecnología que lleva 500 millones de años de investigación y desarrollo: las plantas.

En 2016, relató el especialista, Medellín aprobó un plan para reverdecer la ciudad, creando 30 corredores verdes que la atravesaban de punta a punta, conectando arroyos, parques y colinas; plantando casi un millón de árboles en toda la ciudad, además de un millón de plantas, jardines verticales y corredores de ciclistas. Los resultados están a la vista, alertó en el audiovisual, en el que detalló que la temperatura bajó esos 2 ° en toda la ciudad y 5 ° en las zonas aledañas a los corredores. Eventos cruciales que, añadió, irán aumentando a medida que la vegetación crezca.

“La contaminación y enfermedades respiratorias se han reducido y el uso de la bicicleta ha aumentado en un 35 %, lo que ha dado cabida a crear una ciudad más bonita y habitable. Con más espacios para el disfrute y el encuentro. Sencillamente, no existe ninguna máquina capaz de hacer algo ni remotamente parecido; refrigerar la ciudad, limpiar el aire, albergar vida. Las ciudades grises dominadas por el asfalto se convierten en sartenes recalentadas que provocan muertes por golpes de calor y por no dormir bien, lo que va erosionando a la salud”, sentenció Peña, que hizo énfasis en que reverdecer las metrópolis del mundo es la única solución real a no desarrollar un problema de salud pública.

"Por testimonios como estos, que se han viralizado en redes sociales y que tienen lógica, yo también invito a que pongamos un granito de arena. Vivo en la Pradera 3, que es una zona donde, salvo los parques grandes que tienen árboles, prevalece el cemento. Yo no quiero ya vivir así, ni que mis nietos sean esa generación que sufra de olas de calor. Por eso, este 22 de mayo planté dos cedros, que sí, no es mucho, pero pueden generar un pequeñísimo cambio. Yo invito a que los guayaquileños hagan lo mismo, simplemente porque lo necesitamos", alegó Mariana Delgado, residente.

