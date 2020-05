Una vez más y esta vez con más fuerza solicitan la intervención de las autoridades. En vía a la costa los residentes piden que se pode con urgencia los arbustos que se levantan a los lados de la ciclovía. Algunos tramos, como muestran en un video colgado en las redes sociales, dificultan el paso a los ciclistas que, por la crisis sanitaria del coronavirus, han optado por desplazarse en bicicleta, por seguridad.

Cuando la responsabilidad por tu entorno va más allá d tu acera y siempre esperas @ObrasPublicasEc se evidencia en tiempos de cuarentena. Sr @martinezjg amerita su intervención 🚵‍♂️ 🚴‍♀️ en @UrbFed #vialacosta medio d transporte económico y funcional @fralavo @Mcvann2011 @Cartuchob1 https://t.co/P4FWn5XwLj pic.twitter.com/AS3ArlvGdv — Guillermo Ayala (@GAP571) May 5, 2020

Este es hoy el medio de transporte más seguro, como lo publicó en un reportaje anterior EXPRESO, puesto que los conductores evitan exponerse a estar con más personas o a tocar demasiadas superficies, piensa Carlos Gallardo, habitante de la ciudadela Belo Horizonte; al hacer hincapié además en que este es único medio que puede sacarlos en momentos de emergencia. "Por el número de la placa, es posible salir solo un día. Si necesito medicamentos o alimentos específicos, la bicicleta es perfecta. Pero en las condiciones en la que se encuentra la arteria, poco o nada a veces se puede hacer", manifiesta.

En medio de la emergencia por #coronavirus en #Guayaquil —y las restricciones para los vehículos que implica— la bicicleta se ha convertido en el medio más usado. ¿Te movilizas en ‘bici’? Cuéntanos tu experiencia. 👇 — Diario Expreso (@Expresoec) April 25, 2020

Gallardo piensa eso al recordar como existen algunos tramos donde la maleza prácticamente se junta. " Te raspas hasta las piernas. Y si va alguien del lado contrario, te toca para para que uno de los dos pase . Entiendo que hay situaciones mucho más urgentes ahora, pero esto, esta obra, nos permitirá mejorar la movilización y mantener el orden en tiempos de cuarentena...", agrega.

Hecho. En algunos tramos se observa menos maleza, sin embargo esta ha empezado a crecer en medio de la pista. Cortesía

Para otros ciudadanos, como Melinda Salvatierra, residente de la ciudadaela Arcadia, sería convenienta que la pista quede despejada para evitar pequeños incidentes. "Por todos lados se habla de que hay que promover el uso de bicicleta, que este será hoy el medio del futuro. Pero, ¿cómo hacerlo? Si las condiciones para mantener su uso no son las más convenientes. Así, habrá muchos que seguirán optando por usar el auto", recalca. Ella, reconoce, la utilizaba de forma seguida. Ahora no lo hace incluso por temor a toparse con un insecto. "Hay zonas espesas, solo falta que me salga una culebra", lamenta.

Ante ellos los ciudadanos solicitan al Municipio de Guayaquil y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas atención. "Queremos que poden el área. Algunos vecinos lo hemos hecho, pero no alcanzamos a hacerlo todo. Con maquinaria, en unas cuantas horas lo harían y nos ayudarían muchísimo. Por favor escuchen nuestro pedido", agrega Walter Llerena, también habitante del sector.

Para Guillermo Ayala, presidente de la Federación de Urbanizaciones de vía a la costa, la acción resultaría idónea hasta por temas económicos y de salud. "Además que no queremos que la ciclovía se destruya...", agrega.