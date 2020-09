150 ciclistas conocen la historia de Guayaquil desde sus bicicletas 

Más de 150 ciclistas de Guayaquil partieron desde la Plaza de la Administración, en el centro, para conocer la historia de cinco atractivos de la ciudad. La actividad se desarrolló este domingo 27 de septiembre, fecha que coincide con la conmemoración por el Día Mundial del Turismo.

Niños, jóvenes y adultos participaron en este recorrido, de más de 13 kilómetros, y lo hicieron respetando las medidas de bioseguridad para evitar la propagación de la COVID-19. La mayoría portó cascos y usaron mascarillas.

Fue una excelente oportunidad para conocer más datos de la ciudad que uno desconocía. Me gustó y espero que estos ciclopaseos se den otros días. José Camacho, residente de Mucho Lote 1.

Estudiantes de la carrera de Turismo del Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología, brindaron información relevante de cada uno de los sitios a los asistentes, quienes pudieron despejar ciertas dudas y conocer más datos de estos lugares.

"Nunca me había imaginado que todavía exista el primer bar de Guayaquil, la Taberna, y me ha parecido una grandiosa idea de apostar al turismo local. No solo hemos tenido un día para hacer deporte, sino también entretenido", señaló José Camacho, residente de Mucho Lote 1 y fue uno de los primeros asistentes en llegar a la actividad.

Además de la Plaza de la Administración, los otros puntos que visitaron los amantes de la bicicleta fueron: el cerro Santa Ana, el monumento a la Iguana, el parque Centenario y la plaza Guayarte.

Sin embargo, en este último punto, usuarios como Alexandra Barrios, quien llegó desde la ciudadela Las Acacias, lamentó que no haya podido rodar por el puente zigzag. "Fue una pena porque quería observar el estero desde la bicicleta, pero me gustó todo el recorrido porque así fomentamos a la reactivación turística y el hacer deporte en la ciudad".

Gracias #ciclistas!Concluimos la ciclorruta turística,donde la empezamos, la Plaza de la Administración!

5 paradas! Aquí cerramos la ruta! Gracias @ATMGuayaquil @PoliciaEcuador @IguanaBikeTours Sigamos reactivando el turismo en el Gran Guayaquil! #DiaMundialDelTurismo pic.twitter.com/q7AHIgoDt0 — Guayaquil es mi Destino (@GyeTurismo) September 27, 2020

Es la primera vez que realizamos esta ciclorruta en conmemoración del Día del Turismo. La idea también es poder reactivar el turismo interno. Cristian Sáenz De Viteri, principal de Iguana Bike Tours

La actividad fue organizada por la Empresa Pública Municipal de Turismo, en conjunto con Iguana Bike Tours (que también participó en la pasada Ciclorruta gastronómica). Una ambulancia también brindó la asistencia. Al finalizar, los participantes regresaron a la Plaza de la Administración donde se realizaron sorteos de cascos, dos bicicletas, entre otros elementos.