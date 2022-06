En una carta dirigida a la alcaldesa de Guayaquil Cynthia Viteri, Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), solicitó a la primera edil que se regularicen de una vez por todas, las vallas publicitarias instaladas sin autorización en la ciudad. Este, un problema que, como lo ha venido publicando EXPRESO, inició en 2019, precisamente cuando empezó su administración; y que a la fecha no halla solución.

Que el sector les ha informado que existen vallas publicitarias que no cuentan con los permisos para su funcionamiento y operación; y que la situación propicia un ambiente de desigualdad entre los competidores del sector, puesto que no todos estarían cumpliendo con las disposiciones regulatorias y las obligaciones impositivas, ubicando al sector formal en una situación de desventaja frente al mercado, le explicó en la misiva González; al hacer hincapié en que el Municipio al no recibir los rubros que generarían esas vallas instaladas sin autorización, tendría entonces menos recursos para ejecutar obras y proyectos públicos.

Conforme a los reportajes publicados por este Diario, por cada cada valla se paga un promedio de 10.000 dólares al año al Cabildo. Lo que se sabe es que existen 280 procesos en trámite que delatan la falta de supervisión por parte de la autoridad. Y teniendo en cuenta estos datos, son casi tres millones de dólares los que no ingresarían a las arcas municipales de Guayaquil, añadió González; que en marzo pasado no se pronunció sobre el tema, pese a que este Diario lo interpeló

Que la CCG solo se pronuncia con “criterios técnicos sobre el comercio” y que en en el caso del aumento indiscriminado de las vallas, aseguró el departamento de comunicación de la entidad , no tienen “un pronunciamiento técnico”. Ahora la situación es otra.

Sin embargo, la afectación para el ciudadano no es el único tema que cuestiona el gremio. Critica también que al ser los rótulos irregulares, de suceder un accidente, no exista póliza alguna que responda por el daño. En la ordenanza municipal del 16 de abril de 2021, denominada Ordenanza Sustitutiva de la Codificación y Reforma a la Ordenanza para la Instalación de Rótulos Publicitarios; se obliga a las empresas a contratar y mantener en vigencia una póliza de seguro de responsabilidad civil, durante la instalación, permanencia y retiro de la estructura. "Esta disposición busca precautelar los derechos de terceros ante cualquier daño o afectación que los rótulos pudieran ocasionar. Al existir vallas irregulares que no cuenten con esas pólizas, se pone en riesgo los derechos e integridad de los ciudadanos", sentenció.

En la misiva, el presidente de la Cámara además exhortó a que se sigan concursos públicos para la adjudicación de espacios a aquellos solicitantes que cumplan de mejor manera este tema, con políticas de responsabilidad ambiental y prácticas empresariales.

En más de una ocasión, la ciudadanía ha denunciado verse afectada por la contaminación visual que le generan estos rótulos irregulares que, advierten, aparecen instalados de la noche a la mañana, y sin que ninguna autoridad haga nada.

"Es como si todos fuéramos testigos de lo que pasa, menos la Alcaldía, peor aún el Concejo Cantonal. Todos se tapan los ojos. Por lo visto esta irregularidad es invisible para las autoridades" , se quejó Daniel Manzano, quien vive en Urdesa; y exige hoy, una vez más, a los ediles que reacción, hablen y defiendan.

Seguimiento del caso vallas: la falta de reacción municipal se regulariza

No hay ningún pronunciamiento, investigación o sanción por parte de la alcaldesa Cynthia Viteri. El tema pasó de Justicia y Vigilancia a una dependencia creada en noviembre de 2021. https://t.co/4Gjd3HBY2O — Juan Daniel Ponce Merchán (@JuanDaPonce) March 11, 2022

En reportajes anteriores, EXPRESO ha solicitado respuestas a los concejales y salvo unos cuantos, la mayoría se ha enmudecido frente a la problemática. Tampoco se ha hecho algún anuncio público de investigaciones o procesos contra funcionarios o inspectores municipales, pues para colocar las monumentales estructuras se necesitan grúas, romper los parterres centrales, y, en el caso de las ilegales, robar la energía eléctrica.

"El daño es completo. Ahora la Cámara de Comercio se ha sumado al reclamo. Ojalá y lo hagan más personas, lo haga la sociedad entera, a fin de que se le ponga un freno a estas anomalías que nada, absolutamente nadie, frena", sentenció Laura Rendón, habitante de vía a la costa.