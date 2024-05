Una cámara capta el hurto registrado en restaurante de la Universidad Católica

El instante en el que se registró un hurto en una de las cafeterías de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG) quedó grabado en una de las cámaras del lugar, y este en instantes se viralizó; generando una serie de comentarios en donde la ciudadanía, entre ellos, los estudiantes, cuestionaron el tipo de seguridad que hay en la ciudad.

"Me parece increíble que ni siquiera podamos comer algo en nuestra universidad. Ahora resulta que no podemos estar tranquilos no solo en la calle o los espacios públicos, sino también en los centros de estudio y la misma casa. ¿Qué pasó con los planes de seguridad que se supone ponen en práctica el Gobierno y la misma Alcaldía? ¿Qué pasa también con la seguridad privada? ¿Por qué debemos estar sentenciados a vivir siempre en zozobra", mencionó la ciudadana Raquel Ledesma en torno a lo ocurrido.

Según se observa en el video, de casi un minuto de duración, un hombre de jean y camisa se hurta la maleta de una de las jóvenes que se encuentra con otras dos personas comiendo en una mesa; y segundos antes de que la hurte, él camina entre las mesas y sillas instaladas en el espacio, para con la punta del pie tirar hacia él la mochila y llevársela.

El hecho, que generó una serie de reclamos y cuestionamientos, dio cabida a que la UCSG se pronuncie asegurando que desde ya está trabajando en un plan para fortalecer la seguridad.

"Las autoridades de la UCSG expresamos nuestro profundo malestar por el suceso ocurrido en una de las cafeterías que brindan servicio a la comunidad universitaria. Situaciones como estas nos llevan a constatar, penosamente, que la inseguridad es un mal al que debemos enfrentarnos en cualquier sitio", asegura en el escrito el rector de la institución Walter Mera; quien alega que un hurto de este tipo afecta al bienestar estudiantil, docente y de los colaboradores.

"El hurto nos convoca a estar mucho más atentos y a reforzar las medidas de seguridad. Como universidad lo estamos haciendo, por eso hemos instalado medidas de control de ingreso, cuya primera fase de registro vehicular está ya funcionando con algo grado de satisfacción de nuestros usuarios. Pronto iniciaremos la segunda fase de nuestro plan de seguridad y supervisión de acceso al campus", advirtió el funcionario; que hizo hincapié en que todos estén alertas en el cuidad de sus pertenencias.

"Como autoridades universitarias, trabajamos todos los días en la toma de medidas para construir un entorno seguro y acogedor", sentenció.

Tras este comunicado, emitido por la universidad la noche de este 15 de mayo, la ciudadanía solicita dar con el paradero e identidad de quien cometió el acto. "En la imagen se ve claramente quien lo hace. Vale la pena saber quién es y sancionarlo. Dejar pasar un hecho de este tipo puede generar que el acto se replique y sea peor", sugirió el ciudadano Carlos Ledesma, padre de un alumno que asiste al centro universitario.

