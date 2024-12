Calor en las noches: ¿Ya cambió el clima? Esto dice el INAHMI

Se han disipado los ventarrones fríos que caracterizaban a las noches guayaquileñas en los meses de octubre y noviembre del 2024. Ahora, amanecer sudado o tener que encender el aire acondicionado son las nuevas normalidades del descanso en la ciudad. Sobre el clima, EXPRESO consultó al INAHMI su pronóstico para esta semana del 16 de abril.

Testimonios ciudadanos

María Nieto dice que el último fin de semana (14 y 15 de diciembre) fue ''espantoso'' el querer dormir: ''Ya no 'hace tanto viento' en las noches. Abrigarse es prohibido, no me imagino la vida sin mi aire acondicionado, en estos momentos'', cuenta a EXPRESO, agregando que tiene la teoría que la estación siempre cambia por un temblor, como el que ocurrió el sábado pasado.

Sobre el origen se puede debatir muchas teorías, Mara Delgadillo comenta su experiencia: ''Desde que están los grillos volando se siente diferente el clima. Con la lluvia llegan estos calores insoportables'', argumenta. Marcia Serrano también sufre del clima: ''Dos veces me levanté en la noche del calor, uno amanece sudada y toca bañarse en la madrugada para refrescar, porque lamentablemente no le he dado mantenimiento al aire acondicionado'', narra.

Pronóstico del INAHMI

''No está ocurriendo nada fuera de lo normal, es por el propio clima'', explica Javier Macas, del Instituto Nacional de Meteorología a e Hidrología (INAHMI). ''Aumentó el contenido de humedad en la zona del litoral. Hay bastante radiación y eso crea como una 'isla de calor', y como no hay mucho viento, no se disipa esa sensación térmica'', agregó.

Para esta semana, se prevé que entre el martes 17 y el miércoles 18 haya radiación UV entre los niveles 8 y 10. Además, temperatura entre 33 y 34 grados, y 24 grados centígrados en las noches.

En cuanto a lluvias, se espera que el miércoles haya precipitaciones más moderas y aisladas en zonas altas; mientras que el jueves 19 y el viernes 20 existan fuertes lluvias en toda la región litoral costa, explicó el INAHMI.

