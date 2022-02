Como "una situación complicada para todo el equipo". Así argumentó Hamilton Flor, teniente de la División de Psicólogos del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, al suicidio de un hombre que se lanzó del piso 17 de un edificio ubicado en Puerto Santa Ana, al centro de Guayaquil.

Por varias horas, según el uniformado, se medió con el ciudadano. Personal de la Policía Nacional también acudió al sitio, pero finalmente, cerca de las 10:00, el hombre se lanzó del inmueble.

"(El hombre) estaba con armas cortopunzantes. No tenía respuestas lúdicas y cuerdas (...). Hablaba mucho de la palabra de Dios y el resultado final fue no darle la contención completa. La intervención fue complicada porque no se pudo llegar a que era lo que deseaba el ciudadano", declaró Flor.

Agregó que el hombre, que no llevaba camisa y vestía un pantalón azul, no quería salir del filo de la ventana y, de acuerdo a información preliminar, no tenía algún antecedente psiquiátrico previo.