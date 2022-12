Los bolardos destruidos son un peligro para los peatones

En Víctor Manuel Rendón y Córdova, centro de la ciudad, se encuentra destruido un bolardo. Estos elementos, que se colocan en el suelo para evitar el paso de los vehículos, no están cumpliendo su objetivo.

Vallas: el Municipio ahora interpondrá una acción extraordinaria de protección contra sentencia Leer más

Según los transeúntes que caminan por el lugar, cada semana se observa el desprendimiento de estos en la misma zona; pero nadie sabe cómo se origina el problema.

“Estos pedazos de cemento se han vuelto un obstáculo y peligro para los peatones, ya que cualquiera puede tropezar con ellos, caer al piso y lastimarse”, menciona Carlos Quezada, de 55 años, quien acude con frecuencia en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, a pocas metros del incidente.

Mercedes Pesantes (30), lamenta que estas piezas de seguridad vial no estén cumpliendo su objetivo. “Con estos elementos desplomados no se podrá evitar que los vehículos accedan voluntaria o involuntariamente a las áreas peatonales. Esta situación es peligrosa”, recalca la mujer que labora en la zona.

En cambio, Miguel Solórzano pide a las autoridades que solucionen en problema para evitar que los vehículos aparquen en las aceras o en las zonas de la ciudad donde está prohibido el estacionamiento.