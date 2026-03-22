Basura Guayaquil: Municipio pide botar desechos antes de las 18:00 por toque de queda

Siguen los problemas en Guayaquil por la basura acumulada debido al cambio en el horario de recolección por parte de Urvaseo

El servicio de recolección de basura en Guayaquil registra una reducción de 20% debido a las actuales restricciones por el toque de queda.

El Municipio de Guayaquil y la concesionaria Urvaseo pidieron a la ciudadanía que evite botar la basura después de las 18:00, en medio de la problemática por las fallas en la recolección en la ciudad.

"Ante el toque de queda, reajustamos los horarios de recolección", indicó la Alcaldía en una publicación en sus cuentas de redes sociales.

Se mantienen los dos turnos para recolección: de 06:00 a 14:00 y de 14:00 a 18:00. Antes, se había solicitado a la ciudadanía que no bote los desechos después de las 20:00, ahora será a las 18:00 .

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"¿Qué horario? Si ni siquiera lo cumplen. Es una ineficiencia total", fue el reclamo de Carlos Alberto Andrade en la publicación municipal.

Las críticas ciudadanas se mantienen desde el inicio del toque de queda, el 15 de marzo de 2026, al igual que los montículos de desechos en diversas zonas.

"En Urbanor tienen desde el jueves (19 de marzo) que no pasan. Estamos igual, con la basura en las veredas. Hay montón. Por favor, Urvaseo, ayuda", era el pedido del usuario @demi_gogo, en la red social Instagram.

"En Sauces 1, frente a la 4ta etapa de La Alborada, no pasan ni de día y peor en la noche. En cada esquina hay un tremendo basural", insistía Carmen Rivera.

"Aquí en mi sector de Kennedy estamos con la basura en las veredas desde el jueves", mencionaba Carolina García.

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