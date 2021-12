El barrio como vitrina para emprender en la Navidad

Agendas, accesorios, ropa nueva o usada, cerveza artesanal y todo tipo de postres son apenas algunos de los productos que ofrecen hoy los emprendedores desde el barrio. En Guayaquil, si bien las redes sociales, como Instagram, se han convertido en una importante catapulta de una serie de emprendimientos; las ferias comunitarias también los han ayudado. Sobre todo en este mes.

Las comunidades, precisa el líder comunitario de Sauces 1, Carlos Guerrero, se han convertido en ese nicho en el que no solo se beneficia quien vende o produce un producto, sino la economía local. “Consumimos lo nuestro y nos damos la mano siempre, y además reactivamos la vida en estos espacios. Ahora hay gente siempre, nos conocemos todos”, señaló.

Aunque en el vecindario, por las últimas restricciones fijadas, no se realizó la feria prevista para estas semanas; los residentes han visto la forma de continuar apoyándose. Para eso, han creado un chat comunitario en el que, como si fuera presencial, vocean y muestran lo que tienen. “Tarros de miel, llaveros, comida, todo vendemos y compramos. Hoy se valora mucho la proximidad”, afirma. Para Guerrero, que las comunidades hayan optado por dar este paso, ha permitido cubrir la falta de empleo que agobia a Guayaquil y al país entero. Y es que como ha publicado EXPRESO, según datos del INEC hasta octubre pasado la tasa de desempleo a nivel nacional era de 4,6 %.

Joaquín Correa, de 34 años, elabora cerveza artesanal. Él ha participado ya en varias ferias barriales y la ayuda comunitaria le ha permitido cubrir sus necesidades. “A pesar de que la economía no es la mejor, estos mercados me han ayudado a crecer y mejorar”, piensa.

Lourdes Mora, de Urdesa, valora este tipo de espacios, incluso por salud. “Es la primera vez que no he ido a un mall a hacer las compras navideñas. He encontrado hasta rompecabezas de superhéroes. Rompope para toda mi familia, libros y sombreros. Todo, sin aglomeraciones. Sin chocarme con nadie”.

Marjorie Torres, de 70 años, prepara dulces de leche y humitas junto a otras vecinas de Sauces para ayudar a las familias y hacer mejoras en el barrio. “Hacemos varios emprendimientos para colocar plantas en el parque, mejorar los juegos y, en estas fechas, agasajar a los niños del barrio. Las ferias nos han ayudado. Ha sido trabajar de la mano de los vecinos, la familia”.

Compro seguido a los emprendimientos, la mayoría de veces por Instagram. Algunos suelen estar en ferias y me gusta. Tienen de todo, atención personalizada y promociones.

Andrea Manzaba,

cliente

Al norte, en el parque ubicado a la entrada de la ciudadela Martha de Roldós, líderes barriales se unieron para formar la feria La Martha Emprende, donde participan cinco manzanas.

Helmut Jeremías, presidente de la manzana 900 y organizador de este mercado que congrega a más de 40 emprendedores, habla con EXPRESO sobre el trabajo que se realiza para colaborar con los pequeños negocios. “Soy productor de ferias y estoy comprometido con mi barrio. Hemos tenido ya dos ediciones y han sido exitosas. Desde mi punto de vista, las familias vienen impulsadas por la unión y la seguridad”, recalca.

Meta. La aceptación ha sido tal en la feria de la Martha de Roldós, que se replicará varias veces al año. A ella se sumarán los emprendimientos de más vecinos.

En todas las ferias existe variedad. Hay productos para todas las edades, gustos y también para las mascotas. JUAN FAUSTOS SANDOVAL

Andrés Salazar, quien participó en la reciente edición, manifiesta que la venta de sus productos le ha permitido salir de la crisis que enfrentó en noviembre. “Vendo pulseras y la acogida fue muy buena. Me sentí bien, querido por todos y además generé ingresos. En todos los vecindarios deberían armarse espacios así, valen la pena”

Pero en el Puerto Principal, los emprendimientos han saltado a la plataforma digital. Basta con ingresar a las redes sociales para que aparezcan páginas donde venden un sinfín de artículos. “Venden lo inimaginable y eso me encanta. Hay chocolates hasta en forma de gatos, medias y corbatas con diseños inimaginables, y camas de mascotas que parecen que fueran de hotel. Es una locura”, cuenta Emilia Roldán, quien asegura que para estas fiestas, los regalos que ha comprado a sus familiares los ha adquirido solo de emprendimientos que ha visto en Facebook e Instagram.

Anthony Ramírez, de 28 años, tiene pensado hacer lo mismo. “Estoy cotizando tazas que me cuestan cerca de $ 7. Los emprendedores ofertan sus productos en redes, así que me he animado a comprarles, porque algunos hacen descuentos que en estos tiempos ayudan mucho”.

Desde que inició la pandemia, las compras por internet se incrementaron. . Canva

Natalia Albán, creadora del emprendimiento Flowers and Berries by Naths, que elabora detalles florales y frutales que incluyen tazas personalizadas, está feliz de haber superado sus propias expectativas en este mes. “Es nuestra primera Navidad y hemos tenido muchos pedidos. Solo una empresa nos hizo un pedido de cincuenta tazas personalizadas. Nosotros ponemos publicidad y eso resulta. La ganancia de este 2021 es de un 75 %, lo cual nos hace vivir una buena Navidad. La meta para el próximo año es ponernos un pequeño local”, dice emocionada.

Nunca imaginé que mi emprendimiento de agendas tuviera tanta acogida en solo un año. Diciembre ha sido el mejor mes que he tenido. El barrio, las redes, todo me ayuda.

Andrea Ramírez,

emprendedora

Según el informe Global Entrepreneurship Monitor Ecuador, elaborado por la Escuela de Negocios de la Espol, la situación vivida por la pandemia ha masificado el uso de servicios digitales, el desarrollo de nuevos modelos de negocios que integran la sostenibilidad, y la transformación digital como pilares imprescindibles para obtener ganancias rápidas.

“Sin duda, Internet ayuda a los minoristas. Pero también lo hacen los barrios. Hay quienes están fusionando los dos servicios, y allí todos ganan. Ojalá con el tiempo Guayaquil tenga pequeñas ferias permanentes esparcidas en toda la urbe. Así habrá orden, vida comunitaria, flujo de dinero y seguridad”, sentencia Karina Zumba, habitante de la calle Panamá.