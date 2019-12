El barrio Isla San José disfrutó de un desfile navideño en sus calles

En este fin de semana, en algunos sectores de Guayaquil, los habitantes celebraron por adelantado la llegada de la Navidad con varios actividades coloridas y recreativas.

Un ejemplo de aquello fue la segunda edición del desfile navideño del barrio Isla San José, ubicado en el suburbio de Guayaquil, que se realizó la tarde del sábado 21 de diciembre.

Enfocado en mejorar la imagen de ese sector popular, la marcha inició entre las calles 18 y Alcedo. Al son de tambores, bombos, flautas y liras, cinco bandas de paz de diferentes unidades educativas, entonaban villancicos que acompañaban los movimientos de las bastoneras, que vestían atuendos navideños. La banda del sector encabezó el acto.

A su paso, los moradores sacaban sillas a las veredas, se asomaban a las puertas y balcones para aplaudir y disfrutar del evento. Lo hacían en familias y entre amigos.

“Estaba en la casa y cuando escuché los tambores, me peiné y salí enseguida. Este desfile es una fiesta. La de nuestro barrio y no me lo iba a perder. No todos los días tenemos un evento tan bonito”, expresó sonriente Cruz Cervantes, comerciante y moradora del sector.

Las bandas de guerra entonaban villancicos con bombos y liras. CHRISTIAN VASCONEZ/EXPRESO

Este es el segundo año consecutivo en que el comité barrial realiza la actividad. Ahora se sumaron tres colegios más que en 2018 y más moradores disfrutaron de él, según cuenta Hugo Soriano Parra, presidente del concejo barrial y organizador.

“Queremos que la gente no nos vea como un barrio conflictivo donde solo hay problemas de adicción y robos. En realidad, somos un barrio alegre, deportivo y educativo. De hecho hemos formado nuestra propia banda de guerra con nuestros propios instrumentos”, destacó el líder barrial.

El desfile terminó entre las calles 18 y Pedro Pablo Gómez, con una reunión bailable entre vecinos.