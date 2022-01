En la ciudadela Abel Gilbert 3, en Durán, los vecinos ya no saben qué más hacer para evitar tener sobresaltos cada vez que un vehículo pesado pasa por las estrechas calles que la integran. Pasa todo el tiempo, se quejan. Desde hace más de una década.

“Vivir aquí es como vivir en China, todo tiembla. Con el peso de los tráileres y los camiones, vivimos en constante movimiento. Además con permanente riesgo. Si no estamos bien parados en las aceras, hasta nos llevan con todo. Estas vías no están hechas para el peatón. Somos el único barrio del Gran Guayaquil que se levanta sobre una perimetral”, argumenta la residente Karla Valarezo, quien habita en este vecindario hace ya 15 años.

En la Abel Gilbert 3, que fue intervenida el año pasado, luego de que los habitantes denunciaran a EXPRESO estar hartos de desplazarse sobre vías minadas y en un barrio donde precisamente se encuentra la estación de la Aerovía, lo que podría servir de enganche, a juicio de muchos, para incrementar el turismo; las familias lamentan tener que comer entre nubes de polvo y hasta dormir escuchando frenazos y maquinaria que parecería estar arrastrando enormes cadenas o cajas.

Daniela Vélez, quien habita a escasos metros de la calle Costa Rica, cree que si las autoridades se preocuparan un poco más por este vecindario, incluso lo visitarían los ciudadanos que van y vienen en el sistema de transporte aerosuspendido. “Son pocos los clientes que en él se suben, quizás si nosotros tuviéramos algo más que ofrecerles aquí, lo harían con más ganas. Pero no tenemos más que bulla y huecos. Y es que, pese a que nuestras calles fueron intervenidas hace un poco más de seis meses, ya se empiezan a ver, otra vez, los daños”, se queja.

EXPRESO hizo un recorrido por el lugar y constató cómo desfilaban, sin pausa, los vehículos pesados por los 800 metros de la calle que se encuentra entre el Malecón Abel Gilbert 3 y la calle Costa Rica, por donde no paran tampoco de sonar los bocinazos de estas unidades que van y vienen de las fábricas que se levantan en el entorno.

Me he cansado ya de barrer y reparar mi casa ante tanto movimiento que generan los camiones. No podemos vivir así, no es sano. Nos enfermamos, no podemos ni dormir.



Julia Duque, habitante de la Abel Gilbert 3