Baila la Calle Panamá
El evento Baila la Calle, organizado por los colectivos Conciencia Positiva, Sacrilegio y Malviartes, se realizó en la calle Imbabura, en la Zona Rosa.JUAN PABLO PÉREZ

Baile en calle Panamá: Aquiles Álvarez ofrece apoyo y hacer Ruta Centro nocturna

Más de 300 personas bailaron durante seis horas en el centro de Guayaquil, en una actividad de iniciativa ciudadana

La fiesta que se vivió el pasado viernes 21 de noviembre en Imbabura y Panamá, en el centro de Guayaquil, recibió el respaldo no solo de la ciudadanía sino del propio alcalde Aquiles Álvarez.

Luego de repostear en su cuenta de X la publicación de EXPRESO, con la positiva expresión "Esa es", Álvarez ofreció un apoyo directo a la iniciativa ciudadana que hizo posible el evento Baila la Calle.

"Tienen nuestro apoyo", dijo el alcalde en un mensaje directo, de la red social Instagram, publicado por el colectivo Conciencia Positiva, que organizó el evento que congregó a más de 300 personas.

Incluso, Álvarez mencionó la posibilidad de hacer la Ruta Centro nocturna "de manera permanente". Actualmente, se la realiza los domingos, de 06:00 a 17:00, en el sector de calle Panamá.

En esa misma red social, la agrupación agradeció el apoyo del alcalde. "Con estas acciones ratificamos nuestro objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de los guayaquileños", manifestó.

Cuándo será el próximo baile en calle Panamá

URBAN MONKEY REGRESA

Espacio público en Guayaquil: Gestores promueven arte ante la falta de oferta

Baila la Calle ha generado expectativa en redes sociales. Cientos de comentarios celebran que la gente haya celebrado pese al miedo por la inseguridad.

Al ver que fue todo un éxito, Conciencia Positiva indicó en su publicación: "Próximamente anunciaremos la siguiente fecha".

En la organización también estuvieron los colectivos Sacrilegio y Malviartes. "Le brindamos a Guayaquil un espacio de bienestar, de integración respetuosa, colaborativa y comunitaria", se destacó en el anuncio.

