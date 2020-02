Los estudiantes que no pudieron dar la prueba entre el 17 y 23 de enero, por fallas técnicas, deben rendirla este viernes 7 de febrero.

Un total de 4.005 estudiantes, entre reprogramados y reconvocados, rendirán este viernes 7 de febrero la prueba Ser Bachiller.

Los sustentantes reprogramados son aquellos que no rindieron el examen, entre el 17 y 23 de enero pasado, debido a fallas de electricidad o logística durante la aplicación. Los reconvocados son quienes no llenaron la ficha de Factores Asociados durante el proceso de inscripción que se efectuó en diciembre pasado. Estos últimos podrán graduarse de bachiller, pero no podrán postular por un cupo para la universidad.

En este grupo de reprogramados y reconvocados todavía no han sido incluidas las personas beneficiadas por la filtración de la prueba que se tomó el martes 21 y miércoles 22 de enero pasado. Según la Ministra de Educación Moserrat Creamer, son cerca de 3.000 que deberán repetir la evaluación.

Estos casos están siendo analizados tomando en cuenta aspectos como: los puntajes más altos que reflejen un crecimiento en relación a la realidad de la institución educativa a la que pertenece el estudiante; así como el tiempo que le tomó resolver ese examen. Además, se está analizando la nota de la trayectoria académica, para establecer una correlación entre cuál ha sido su desempeño durante los años de estudios versus el resultado obtenido en la evaluación.

De acuerdo a las cifras presentadas por el Ineval, la provincia de Guayas suma la mayor cantidad de estudiantes reprogramados (303), seguido de Los Ríos (293) y Bolívar (184).

Los sustentantes reprogramados deberán acercarse a las sedes habilitadas, portando la cédula y el comprobante de asignación de sede, que incluye la clave y el usuario necesarios para rendir el examen. En Guayas hay 27 unidades educativas que acogerán a los estudiantes.

El examen tiene 120 preguntas y dura 150 minutos. Los campos a evaluarse son Matemáticas, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.

Para el bachiller, los resultados del examen representan el 30 % para la nota final de grado (el resto incluye el promedio de los años de básica y de bachillerato) y un 60 % para acceder a la universidad (el resto corresponde al promedio por la trayectoria académica en el colegio).

La nota para postulación para el sistema de educación superior se entregarán el 26 de febrero.

La filtración de la prueba Ser Bachiller originó la salida del director ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval), Edwin Palma, quien estuvo al frente de la entidad desde febrero de 2019.

El miércoles 5 de febrero, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que había pedido que el entonces director del Ineval, Edwin Palma, sea separado del cargo. Anunció que conformará una terna de alto nivel para asumir este compromiso.

En días pasado, Palma había informado que a partir del próximo proceso la prueba Ser Bachiller será totalmente online.

Al momento se ha realizado en Guayaquil y Quito el piloteo de lo que será la prueba online que se tomará por primera vez en el próximo proceso del ciclo Sierra.

Hasta ahora, el aplicativo que contiene la prueba es enviado el día anterior a los responsables de sedes, quienes al día siguiente lo instala en la computadora del evaluado.

La primera clave que permite activar el aplicativo se envía tres horas antes del proceso y las claves de seguridad, una hora antes.