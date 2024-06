La avenida Narcisa de Jesús, sin agua desde hace 14 horas

Un daño en el acueducto de 500 mm provocó la interrupción del servicio, del que no se precisa cuándo será restablecido

Interagua aseguró que dotó de agua a las familias afectadas, sin embargo hubo quejas de que la entrega no llegó a todos.

Hasta las 17:30 de este 25 de junio, el agua potable no volvía aún a los 13.700 hogares de la avenida Narcisa de Jesús que se quedaron sin el servicio en la madrugada.

Una fuga de agua afecta a cerca de cien mil personas de la Narcisa de Jesús Leer más

Los trabajos en el acueducto de 500 mm, donde se presentó el daño a las 4:00, según informó Interagua, al cierre de esta edición continuaban y el consorcio no precisaba cuándo estarían listos. “En este momento se están realizando tareas de excavación y de retiro de escombros, como paso previo al reemplazo del tramo de la tubería. Todavía no sabemos que tiempo puede tomar el trabajo, sin embargo lo importante es que nos encontramos en el sitio para restablecer el servicio en el menor tiempo posible”, señaló la vocera de Interagua, ilfn florsheim, en un video colgado en los canales oficiales de la entidad.

(Lo invitamos a leer: Observatorio solicita a asambleísta que investigue operaciones de Interagua)

¡#Interagua trabaja arduamente con su equipo técnico y contratistas en Mucho Lote 2! Conoce los trabajos que se ejecutan para los trabajos de excavación previos a la reparación del acueducto de 500 mm pic.twitter.com/arolA2aohl — Interagua C. Ltda (@interagua) June 25, 2024

Otra vez dañado el mismo lugar de siempre. Ya estamos cansados de Interagua y sus técnicos, que no sirven para arreglar un problema de raíz y dejan a medias todo. Tenemos que estar sin agua todo el día por su ineptitud. Leonardo Briones, @lebriones, usuario de X

Pero el mensaje, lejos de darle tranquilidad a las cerca de 100.000 personas afectadas, generó una serie de reclamos apuntaban a la falta de mantenimiento que se le da a las estructuras.

“Solo pido un poco más de respeto al usuario. Un servicio de primera necesidad no puede tener una hora incierta de restablecimiento. Hagan responsable a la persona que esté en el sitio en la reparación y que proporcione una hora estimada de finalización. Esta no es la respuesta”, señaló el ciudadano Miguel Macías; quien como Orlando Mendoza, de Mucho Lote 2, se quejó de que falle una vez más la planificación.

(Le puede interesar leer: Vía a la costa: Después de 48 horas sin agua, empiezan los trabajos en el acueducto)

“Me parece inconcebible que Interagua intente decirnos que porque están trabajando o porque nos han dado tanques de agua a través de los tanqueros, todo está bien. Se supone que la avenida Narcisa de Jesús es un polo en desarrollo. ¿Qué pasa entonces? Hace unas semanas, por más de 48 horas vía a la costa se quedó sin agua. ¿Cuál es la respuesta a todos esos daños? ¿Por qué no retiran las tuberías obsoletas? ¿Es ese el origen del problema? Dejen ya de poner parches. Necesitamos que no se repita esta situación. Siempre el daño es el mismo sitio y tubería. Es absurdo como se trabaja y construye una ciudad en Guayaquil”, sentenció.

Guayaquil sufre varios cortes y fugas de agua Leer más

Valeska Alvarado, quien habita en Metrópolis II, una de las ciudadelas afectadas, denunció haber tenido una serie de problemas a causa de este daño que, alegó, pudo evitarse. “Tenía una reunión importante en casa, pero debí suspenderla. No pude cocinar ni hacer los bocaditos, no podíamos bañarnos. Todo fue un desastre causado por gente que no toma en serio el monitoreo de los servicios básicos. ¿Dónde está la sanción para Interagua? ¿No basta con que el agua llegue también a veces de color gris; o que las alcantarillas emanen olores putrefactos? ¿Qué más quieren? ¿Por qué siempre hacen lo que les da la gana?”, cuestionó.

Respecto a la entrega del agua por tanqueros hubo familias que alegaron que el servicio no llegó a sus puertas. Aurora Quinteros, residente de Metrópolis II, denunció ser afectada. "Puro cuento, mandaron un solo tanquero y cuando se acabó el agua se fueron. Dijeron que regresaban en 20 minutos. Eso fue a las 14:00 y hasta ahora no llega. Puras mentiras las de Interagua. Ah, pero la planilla llegó hoy. Eso sí, siempre", se quejó.

(Lea también: Interagua anuncia que los volantes de cobro por revisión de medidores son falsos)

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!