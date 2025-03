ATM presenta denuncia a Fiscalía tras acusaciones de chantaje electoral de Guschmer

Municipio de Guayaquil y partidarios del Gobierno continúan intercambiando acciones políticas. El Consejo Nacional Electoral (CNE) implementó una nueva norma que prohíbe el uso de celulares en las votaciones de la segunda vuelta electoral. Esta medida fue aplaudida por el asambleísta electo por la Lista 7 y exconcejal de Guayaquil, Andrés Guschmer, con detalles que derivaron en una respuesta municipal.

Cruce de tuits

Guschmer se pronunció en redes sociales sobre la medida, asegurando que en algunos sectores se ha obligado a votantes a fotografiar su sufragio como prueba para evitar represalias laborales. "Al fin nadie podrá vacunar a nadie con su voto. Este chantaje no solo ha pasado en muchos de los barrios que seguimos recorriendo, sino en algunas instituciones públicas como la misma Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM), en donde gente buena y honesta me ha contado que los obligaron a mostrar la foto de su voto para que no los boten de su trabajo y sigan laborando en paz. Increíble pero cierto", tuiteó Guschmer.

Ante esta declaración, ATM respondió anunciando acciones legales. "Luego de la publicación realizada por el ciudadano Andrés Guschmer, presentaremos la denuncia correspondiente ante la Fiscalía para identificar a los responsables de los presuntos delitos que menciona. Asimismo, solicitaremos que el ciudadano Andrés Guschmer comparezca a rendir su versión y contribuya al esclarecimiento de estos hechos", indicó la entidad.

Luego de la publicación realizada por el ciudadano Andrés Guschmer, presentaremos la denuncia correspondiente ante la Fiscalía para identificar a los responsables de los presuntos delitos que menciona. Asimismo, solicitaremos que el ciudadano Andrés Guschmer comparezca a rendir… https://t.co/BaLipNiztV — ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) March 14, 2025

Gobierno respalda decisión del CNE

El ministro de Gobierno, José de la Gasca, defendió la prohibición del uso de celulares en el momento de sufragar, asegurando que la medida del Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciada el 13 de marzo de 2025, busca evitar presiones sobre los votantes. Lo hizo en una rueda de prensa dada este 14 de marzo, en la que además habló sobre la presentación del proyecto de ley "Talón de Aquiles".

"Nosotros hemos recogido denuncias y alertas ciudadanas sobre la coacción en el momento de la votación. Impedir que se fotografíe el voto evita que las personas sufran presiones o amenazas para elegir a determinado candidato", afirmó el funcionario.

