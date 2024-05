ATM multa con 4 salarios básicos al conductor de bus que se subió el parterre

La ciudadanía está conforme con la sanción y exige a la ATM que no deje pasar una infracción más por parte de los conductores. El pasado 30 de abril, a través de la red social X, quedó evidenciado como el conductor de un bus se trepó un parterre para girar en el mismo sitio y no avanzar unos metros más adelante para llegar al carril contrario, como corresponde y dice la ley.

Usuarios grabaron el hecho que, además de causar indignación colectiva, dio cabida a que la penalidad por parte de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) llegue. Así lo informó la entidad que procedió a la suspensión de operación por 10 días de la unidad y el pago de 4 salarios básicos: 1.840 dólares.

"Desde la ATM condenamos la acción de esta unidad de transporte público que realizó una maniobra indebida poniendo en riesgo a los pasajeros y la seguridad vial en la zona. Hemos procedido con la suspensión de operación por 10 días y el pago de 4 salarios básicos", publicó a través de sus canales oficiales.

Terrible!!

Miren como este supuesto profesional al volante se trepa a la vereda para evitar el tráfico. pic.twitter.com/2Rvr4LbYft — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) April 30, 2024

Esta infracción se dio a pocas horas de que la ATM, como publicó EXPRESO, anunciara que multará a los conductores con el uso de cámaras ubicadas en 129 sectores del Puerto Principal. Una medida que para muchos resulta positiva y necesaria para intentar ordenar la ciudad y reducir los atascos, y que para otros da cabida a la desconfianza, por las quejas que han generado otros aparatos tecnológicos como los radares y los parquímetros.

"Nunca están bien calibrados, han sido un dolor de cabeza y han dado cabida a las 'multas fantasmas'. ¿Quién me asegura que esta vez no será igual?", cuestionó Andrea Borja, guayaquileña.

No obstante, hay quienes consideraron positivo el hecho de que con la constancia de los dispositivo se penalice sobre todo a los conductores de buses que, a juicio de los ciudadanos, "se han convertido en los infractores número 1 de la ciudad".

"Lo que ahora ha sido sancionado pasa siempre. Y ha pasado incluso ante la presencia de los agentes de tránsito, que en más de una vez han sido los más grandes alcahuetes de los irrespetuosos. Lo que vieron ahora no es nada comparado a tantas otras infracciones que los choferes de colectivos cometen. Me alegro tanto de que llegue esta sanción. Ojalá que al tocarle el bolsillo al conductor se le quite las ganas de poner en riesgos tantas vidas. Lo que hizo además daña los parterres, que son bienes públicos pagados por nosotros. Espero que a la ATM le dure la idea de ser rígido, por al menos una vez en su vida", señaló Andrés Montalván, guayaquileño.

De forma similar opinaron ciudadanos como Daniel Escalante y Gelacio Mora, líder comunitario, representante de la organización Tejido Social de Guayaquil y activista por el derecho a los servicios públicos de calidad, que exhortaron a que la penalidad haya llegado no solo porque el video fue viralizado. "Por fin sancionan a las "vacas sagradas" que irrespetan a diario la ley de tránsito. Que la cultura del reclamo no la perdamos nunca los ciudadanos. Que las autoridades escuchen es buen síntoma de los cambios que todos en realidad esperamos", sentenció.

De ahora en adelante a grabar y a tomar foto de todo conductor irresponsable les aseguro que no habrá uno que ose en cometer infracciones, ni pasarse de vivo, si lo hacemos todos, tendríamos conductores mas responsables y con cultura vial — Ágape 💙🌹 (@LoreanaMogollon) May 1, 2024

"Estas infracciones ocurren a diario. Los conductores de buses al parecer no tienen ley que respetar. Se pasan las rojas, se cruzan de carril contrario, dejan pasajeros donde les da la gana...", dijo Escalante; quien como la usuaria de X, Loreana Mogollón, invitó a de ahora en adelante a grabar y tomar fotos de los conductores irresponsables.

"Les aseguro que no habrá uno que ose en cometer infracciones, ni pasarse de vivo. S lo hacemos todos, tendríamos conductores mas responsables y con cultura vial", señaló.

