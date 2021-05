Aspirantes a ingresar a la universidad deben aceptar o rechazar cupos asignados

Este 6 y 7 de mayo, los aspirantes a ingresar al sistema de educación superior del país deberán aceptar o rechazar el cupo asignado en la plataforma examenadmision.senescyt.gob.ec.

La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) informó que en esta tercera fase de aceptación de cupos hay 21.627 disponibles.

Las plazas que sean rechazadas volverán al sistema para que puedan ser reasignadas en función del puntaje y la prioridad. Una cuarta fase de aceptación será el 10 de mayo.

Si el postulante obtiene un cupo en la primera opción de carrera y lo rechaza o no se pronuncia, no podrá participar en las siguientes etapas del proceso de admisión; así también, si el postulante obtuvo un cupo en su segunda opción de carrera y lo rechaza o no se pronuncia, no podrá postular por esta opción de carrera en las siguientes etapas.

Las personas que reciben la asignación de un cupo y lo aceptan, deberán ponerse en contacto con la institución de educación superior respectiva.

Para el 13 y 14 de mayo se contempla una tercera postulación y el 16 y 17 del mismo mes será la quinta aceptación de cupos.

En este primer periodo académico 2021 se ofertaron 93.349 cupos en 218 instituciones de educación superior, distribuidas en 29 universidades y escuelas politécnicas públicas, 83 institutos técnicos y tecnológicos públicos, 26 universidades particulares y 80 institutos técnicos y tecnológicos particulares.