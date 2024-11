Clausura en Guayaquil: Arcsa cierra cuatro restaurantes por insalubridad

En el marco de un operativo realizado por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), cuatro locales ubicados en el suburbio de Guayaquil fueron clausurados debido a las condiciones antihigiénicas en las que se encontraban los establecimientos.

La entidad pública indicó que el operativo se llevó a cabo en la calle Portete, al suroeste de la ciudad, donde se inspeccionó un total de 19 restaurantes, de los cuales en cuatro se encontraron irregularidades en su cuidado.

Hallazgos

De acuerdo con las imágenes compartidas en redes sociales por esta agencia, se observó la presencia de plagas, como cucarachas, mala disposición de la comida, desorden generalizado de los instrumentos de cocina y los ingredientes, así como problemas de infraestructura que ponían en riesgo la salud de los clientes.

Además, en uno de los restaurantes se encontró una rata disecada detrás de los refrigeradores. Por estos motivos, se procedió con la clausura temporal de estos locales, hasta que puedan garantizar la salubridad de los mismos.

Los guayaquileños piden más control

La ciudadanía, al conocer estos casos, insta a las autoridades locales a poner más énfasis en el control sanitario de los distintos puntos de Guayaquil. “Hay demasiados restaurantes del centro y el sur que están en pésimas condiciones de salubridad. Si solo las sillas en las que se sientan los comensales están sucias, las cocinas deben estar aún peor. A esto hay que sumarle que, en muchas ocasiones, vecinos y amigos del sector hablan de cómo encontraron una cucaracha en los envases de comida o cómo vieron alguna de estas plagas rondando las cocinas de estos sitios”, comenta Alberto Ochoa, residente de La Pradera.

Ante el constante descubrimiento de más restaurantes en pésimas condiciones de higiene, los guayaquileños temen que no sean suficientes los controles que se ejecutan desde esta entidad.

“Me parece bien que hagan más de estos controles y los documenten, pero no solo los restaurantes de marcas conocidas están mal. Deben revisar ‘las huecas’, ahí hallarán varias que no cumplen con los mínimos estándares de limpieza. Hay muchos que están bien, pero también hay un número alarmante que no lo está y tienen sus estaciones completamente sucias, y eso, a la larga, puede causarnos varias visitas al hospital por enfermedades intestinales”, sentencia el ciudadano Ismael Rodríguez.

¿Por qué Arcsa no publica los nombres de los negocios clausurados?



Como lo publicó EXPRESO en un reportaje previo, ante la consulta de por qué no se hacen público de los sitios clausurados, Arcsa explicó que no toma estas medidas con estos restaurantes porque el artículo 72 -numeral 2- de la Constitución del Ecuador establece que “se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”.

