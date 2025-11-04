Árbol de Navidad del Policentro 2025: Fecha y hora del gran encendido en Guayaquil

Descubre cuándo y a qué hora se iluminará el árbol de Navidad del Policentro 2025 en Guayaquil

Guayaquil se prepara para vivir la magia de la Navidad y el lugar perfecto para hacerlo es el Policentro, ubicado en la Ciudadela Kennedy, en la esquina de la Avenida del Periodista y Juan Bautista Arzube. Este año, el centro comercial invita a toda la ciudad a su tradicional encendido del árbol de Navidad, un espectáculo lleno de luces, música y diversión para toda la familia.

Fecha y hora del encendido del árbol del Policentro

El gran momento será este viernes 7 de noviembre de 2025 a las 19:00. Allí, las luces de uno de los árboles más icónicos de Guayaquil iluminarán la noche, marcando oficialmente el inicio de la temporada navideña.

Un plan navideño para toda la familia

El encendido del árbol no es solo luces: show de elfos, hadas, familia Noel y fuegos artificiales hacen de esta tradición un evento que fascina a grandes y chicos. Para muchos guayaquileños, este ritual es más que un festejo: es una oportunidad para crear recuerdos familiares.

Anita Salame, residente de la Ciudadela Kennedy desde 1982, recuerda: “La primera vez que vine fue con mis hijos pequeñitos. Ahora que son grandes, los traigo con mis nietos. La Navidad en Policentro siempre ha sido mágica”.

Otra visitante destacó en redes sociales: “Ver las luces, los juegos pirotécnicos, los shows, los elfos y la familia Noel es como si el espíritu de la Navidad recobrara vida ante mis hijos”.

Por qué no puedes perderte este evento

El árbol de Navidad del Policentro se ha convertido en un símbolo de unión familiar y alegría navideña en Guayaquil. Es la oportunidad perfecta para compartir en familia, tomarse fotos, disfrutar de espectáculos en vivo y sumergirse en la verdadera esencia de la Navidad.

