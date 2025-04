Aquiles Álvarez rechaza su vinculación al caso Triple A y habla de show político

La reacción no tardó en llegar, de hecho, dice que tuiteó desde la misma audiencia. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, reaccionó enérgicamente a través de sus redes sociales tras la audiencia en la que fue vinculado al caso Triple A este miércoles 9 de abril de 2025.

''Totalmente dedicado''

Calificó el proceso como "totalmente dedicado y armado por campaña electoral" y describió los argumentos del fiscal Carlos Alarcón como "una verdadera fanesca, pero sin bacalao, esta es con harto chancho… Turra", sugiriendo una falta de claridad.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Álvarez lamentó haber tenido que detener sus actividades para asistir a la diligencia, la cual, afirmó, se instaló "violentando el derecho a la defensa, sin abogado".

Álvarez aseguró que se encontraba, al momento de su audiencia, reunido con equipo defensor. ''Yo estoy en Guayaquil, donde mis abogados, Urdesa central. Ya me comí un sánduche de chancho y estoy tranquilo'', citó, agregando que está dispuesto a enfrentar "cualquier situación mal armada"

También acusó al fiscal y al juez de prestarse para un "teatro" y vaticinó que el caso será archivado, pidiendo a sus seguidores que "guarden este tweet". Anunció, además, que se pronunciará con más detalle en un video próximamente.

Vinculación al Caso Triple A

Esta reacción se produce después de que, durante la mañana y parte de la tarde de este miércoles, se instalara la audiencia de vinculación en su contra y la de otras 11 personas (10 naturales y 1 jurídica) en la Unidad Anticorrupción. La Fiscalía, representada por Carlos Alarcón, lo investiga por la presunta comercialización ilegal de diésel subsidiado a través de sus empresas, en el marco del denominado caso "Triple A".

La audiencia no estuvo exenta de contratiempos iniciales, ya que el abogado particular de Álvarez, Diego Córdova Raza, no se presentó, lo que resultó en una multa y la designación de defensores públicos por parte del juez Renán Andrade para evitar la indefensión del procesado. Esta medida fue rechazada por el alcalde, quien insistió en considerar el acto como un "show de la Fiscalía" antes de que el fiscal procediera a exponer los elementos de la investigación.

