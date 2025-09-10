Expreso
obra en los ceibos
Paso a desnivel en avenida Del Bombero seguirá adelante, confirma Alcalde Álvarez.EXPRESO

Aquiles Álvarez celebra fallo sobre puente en Los Ceibos: “Hoy nos dan la razón”

El alcalde celebró la reactivación del paso a desnivel. El proyecto había quedado en suspenso por un litigio ambiental

El caso de la obra de paso a desnivel en la avenida Del Bombero, en la ciudadela Los Ceibos, en Guayaquil, tiene un nuevo capítulo y con reacción del alcalde, Aquiles Álvarez.

A través de su cuenta en X, el alcalde celebró:

Lo triste es haber perdido tiempo valioso, lo que retrasa la entrega planificada para noviembre de 2026. Triplicaremos esfuerzos para culminar lo antes posible. Saludamos la objetividad de la Prefectura: aquí no hay luchas personales, el único ganador es Guayaquil y su gente”, escribió.

RELACIONADAS

Álvarez agregó que compareció en el proceso y entregó el expediente con el paso a paso para la obtención del registro ambiental y descargas legales. “Hoy nos dan la razón”, remató.

Prefectura de Marcela Aguiñaga y Municipio destraban obra en Los Ceibos, prevista hasta 2026

La mañana de este 10 de septiembre, la prefecta Marcela Aguiñaga fue enfática al responsabilizar al Ministerio de Ambiente por no ampliar sus alegaciones contra el Municipio, lo que permitió que el proyecto se reanude.

Este caso no solo enfrentó al Gobierno con el Municipio, sino que también generó un cruce de reacciones entre Aguiñaga y Álvarez. El intercambio escaló en redes sociales y apariciones públicas.

